Livr' à Vannes révèle sa programmation 2024

Le programme inclut des rencontres, ateliers, conférences, une dictée et des séances de dédicaces, ravissant un public toujours plus nombreux et enthousiaste. L'événement mettra à l'honneur divers genres littéraires, tels que la littérature généraliste et bretonne, la littérature jeunesse, les livres de cuisine, les romans policiers, les bandes dessinées et les mangas.

Le Salon Livr'à Vannes se déroulera avec passion tout au long d'un week-end, en collaboration avec de nombreux libraires locaux.

Dominique Barbéris sera la présidente d’honneur de l’édition 2024 aux côtés du double parrainage littéraire historique d’Irène Frain et Yann Queffélec. Romanciers et essayistes de renom sont au rendez- vous comme : Olivier Adam, Pascal Bruckner, Philippe Besson, Pascal Blanchard, Lionel Duroy, Didier Van Cauwelaert, R.J. Ellory, Jim Fergus, Régis Jauffret, Tatiana de Rosnay...

Mais aussi des personnalités du monde des arts : Rachida Brakni, Bartabas, Philippe Torreton, Aurélie Dupont, Didier Barbelivien... aussi bien que des médias : Christophe Dechavanne, Sébastien Le Fol, Pierre Haski, Joseph Macé-Scarron, Robert Namias, Mathieu Vidard...

Dans le cadre des activités sportives, avant le passage de la flamme olympique prévu pour le jeudi 6 juin, le salon offrira une rencontre avec Dominique Rocheteau le vendredi 24 mai à 16h45.

La Grande Dictée pour les Nuls, un événement très attendu chaque année, aura lieu en clôture du Salon, le dimanche 26 mai à 9h. Organisée par Julien Soulié, cette édition sera axée sur les valeurs de l’olympisme et du sport.

L'auteure Irène Frain animera un atelier d'écriture destiné aux écrivains amateurs et à tous ceux désirant s'essayer à cet art. L'atelier promet d'être enrichissant, rempli de conseils et d'astuces pratiques.

Une rencontre avec des figures emblématiques bretonnes, à savoir Alan Stivell, Nolwenn Korbell, et Denez Prigent, est programmée le vendredi à 17h45 et le samedi à 18h.

Trois prix seront par ailleurs décernés durant le salon : le Prix de la Ville de Vannes, qui récompense un roman français publié entre septembre 2022 et mars 2023 ; le Prix Jeunes Adultes, créé en 2018 pour honorer un auteur français dont les œuvres s'adressent aux 12-20 ans, avec à la clé un chèque de 1000 € pour le lauréat ; et enfin, le prix du roman en langue bretonne, décerné en partenariat avec l’Institut culturel de Bretagne et Emglev Bro Gwened.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Livr' à Vannes