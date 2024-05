Jérôme Garcin, président de la Foire du Livre de Brive 2024

En collaboration avec François David, commissaire de l'événement, l'ancien animateur du Masque et la Plume organisera une série de rencontres, de lectures et de projections qui exploreront divers genres littéraires, y compris des documents et des essais.

J’ai souhaité confier la présidence de la Foire du livre à Jérôme Garcin. L’ancien animateur du Masque et la plume est aussi un écrivain auquel les lecteurs sont fidèles. Sa présidence s’inscrira, je n’en doute pas, dans la lignée de celle d’Edmonde Charles-Roux, Éric Fottorino, Jean d’Ormesson, François Busnel, Hélène Carrère d’Encausse, Florence Aubenas ou Bernard Pivot, récemment disparu — ces écrivains qui, par leur enthousiasme et leur générosité, ont contribué au succès public et rayonnement national de notre Foire du livre. - Frédéric Soulier, maire de Brive

Jérôme Garcin, reconnu pour ses 35 ans à la tête de l'émission emblématique de France Inter, Le Masque et la Plume (1989 – 2024), a également dirigé les pages culturelles de L’Express (1994-1996) et du Nouvel Obs (1996-2023).

Outre ses engagements médiatiques, il est l'auteur de plusieurs ouvrages primés, tels que Pour Jean Prévost (prix Médicis Essai, Gallimard, 1994), La Chute de cheval (prix Roger Nimier, Gallimard, 1998) et Le Dernier Hiver du Cid (prix des Deux Magots, Gallimard, 2019). Son livre récent, Mes Fragiles (Gallimard, 2023), a été particulièrement remarqué lors de la rentrée d'hiver 2023. Jérôme Garcin a été honoré par le prix Prince Pierre de Monaco en 2008 et le Grand prix de littérature Henri-Gal de l’Institut de France en 2013 pour l'ensemble de son œuvre.

La Foire du livre de Brive est soutenue par la Ville de Brive, le Centre national du livre, la région Nouvelle-Aquitaine, et le département de la Corrèze. Depuis son lancement en 1981, elle accueille plus de 400 écrivains chaque année qui viennent présenter leurs nouveautés. En plus des séances de dédicaces, un programme riche en rencontres littéraires, forums et lectures est offert aux visiteurs.

Crédits photo : Francesca Mantovani / Gallimard