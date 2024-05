Marseille : Mathias Enard et Leïla Slimani au Festival Oh les beaux jours ! 2024

Romans, récits, nouvelles, essais, bandes dessinées, livres jeunesse, et albums musicaux... Plus de 120 auteurs et artistes seront présents, créant des moments mémorables dans des lieux enchanteurs, où se mêleront musique, culture, exotisme et surprises.

Préparez-vous à vivre intensément la littérature, il vous reste moins de quinze jours pour vous immerger pleinement dans le festival ! Ne manquez pas les quatre grands entretiens, emblématiques du festival, avec Colum McCann, Mathias Enard, Leïla Slimani et en hommage à Romain Gary. Ces masterclasses captivantes, agrémentées d'invités, d'archives visuelles et de lectures, seront aussi disponibles en version intégrale sur notre site web.

Pour les jeunes et les moins jeunes, une redécouverte en images du classique L’Œil du loup, de Daniel Pennac, qui célèbre ses 40 ans, est au programme. Mathieu Sapin, reconnu pour ses créations variées comme Supermurgeman et Sardine de l’espace, adapte ce texte écolo en bande dessinée. La présentation, qui allie lecture et dessin, se tiendra à La Criée.

Un autre temps fort sera le concert dessiné au fort Saint-Jean, revisitant Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, une réflexion menée depuis plusieurs années par le festival. Fred Nevché, chanteur-compositeur, et Alfred, dessinateur, y mêleront leurs talents pour évoquer la vie et les œuvres de Dumas, en particulier les péripéties d'Edmond Dantès, dont son évasion du château d’If.

Le festival propose huit thématiques pour explorer un programme riche et varié, incluant des réflexions sur l'Histoire, l'expression personnelle, les défis du réel, et une attention particulière pour la littérature jeunesse.

Un tarif réduit à 11 € est offert aux visiteurs du château d'If munis d'un billet des Monuments nationaux pour ce concert dessiné, unissant la littérature et le dessin en un spectacle vivant.

Ci-dessous, les moments forts de cette édition :

Les beaux jours de Romain Gary

Avec Hervé Le Tellier et Kerwin Spire, et une lecture par Emmanuel Noblet. Un grand entretien posthume sera animé par Alexandre Alajbegovic.

Date : Jeudi 23 mai, 15h

Lieu : Théâtre de la Criée, salle Ouranos

Entrée : Libre, sans réservation

Les beaux jours de Colum McCann

Colum McCann participera à un grand entretien, avec lecture par Emmanuel Noblet et traduction par Valentine Leÿs. L'entretien sera animé par Christophe Ono-dit-Biot (Le Point).

Date : Vendredi 24 mai, 14h30

Lieu : Théâtre de la Criée, salle Ouranos

Entrée : Libre, sans réservation

Les beaux jours de Mathias Enard

Avec Mathias Enard et Myriam Anderson, et une lecture par Emmanuel Noblet. L'entretien sera animé par Élodie Karaki.

Date : Samedi 25 mai, 16h30

Lieu : Théâtre de la Criée, salle Ouranos

Entrée : Libre, sans réservation

Les beaux jours de Leïla Slimani

Avec Leïla Slimani et Jean-Marie Laclavetine, et une lecture par Anna Mouglalis. L'entretien sera animé par Olivia Gesbert.

Date : Dimanche 29 mai, 17h

Lieu : Mucem, auditorium

Entrée : Libre, sans réservation

Edmond Dumas Dantès, une vie extraordinaire du Comte de Monte-Cristo

Un concert dessiné par Alfred et Fred Nevché.

Date : Samedi 25 mai, 21h30

Lieu : Mucem, fort Saint-Jean

Tarif : 15€ / 11€ avec tarif réduit

Réservation : Conseillée

Ci-dessous, le programme complet et des prix littéraires :

Crédits photo : Oh Les Beaux Jours