Festival : en mai, La Charité-sur-Loire en mode Rebelles décibels

Durant quatre jours, le festival rassemblera des figures emblématiques de la bande dessinée et des amateurs de musique, notamment des punks, pour une soixantaine d’événements variés. Au programme : spectacles, lectures, animations, concerts, projections, rencontres et expositions, destinés à tous les âges et à tous les publics.

Parmi les invités : Frank Margerin (créateur de Lucien et Ricky banlieue) ; Renaud Cojo (l’homme qui a vu 37 fois David Bowie en concert) ; l’autrice jeunesse et illustratrice Magali Le Huche (grande fan des Beatles) ; les trois drôles de dames de RFI Valérie Nivelon, Monica Fantini & Céline Develay (pour de délicieuses écoutes en bord de Loire) ; les « fans professionnels » Michka Assayas, Maud Berthomier et Frédéric Lemaître ; l’artiste musicien Gonzalo Campo ; l’écrivaine et activiste féministe Joëlle Sambi ; Ramadier et Bourgeau, illustrateurs jeunesse ; L’Arche Éditeur ; Zoon Besse (admirateur devant l’éternel de Jacques Higelin) ; le philosophe forain Alain Guyard, Pauline Sauveur, autrice-photographe ; Hervé Bourhis (auteur de BD et DJ à ses heures) ; le traducteur-écrivain Nicolas Richard (de Nick Cave à Tarantino) ; Roca et Wally dans un spectacle musical ; Charles Berberian, auteur de BD et musicien ; Rubin Steiner, musicien et DJ électro ; Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone ; Laurence Romance, journaliste à Blast et Rolling Stone, Nick Kent, journaliste musical et écrivain anglais ; le musicien Mark Mulholland (alias le plus Écossais des Charitois)...

Sans oublier les figures tutélaires : Angela Davis, Nina Simone, Patti Smith, Bérurier noir, Georges Brassens, Rachid Taha, Anaïs Nin et Henry Miller ou Coluche, pour ne citer qu’eux…

Les temps forts du festival :

Mercredi 8 mai

18h30 : Inauguration du festival, suivi a à 20h30 de la projection Le grand soir, film de Benoît Delépine et Gustave Kervern

Jeudi 9 mai

10h : Rachid Taha, rocker sans frontières, projection du documentaire de Thierry Guedj

10h30 : Ito au pays des sons, spectacle musical participatif pour tous avec gongs javanais, chinois ou tibétains, sanza, charango, chants polyglottes ou beat box par Gonzalo Campo.

14h30 : Paroles de fans avec Maud Berthomier, Michka Assayas producteur de l’émission culte Very Good Trip sur France Inter et Frédéric Lemaître, fondateur et rédacteur en chef de la revue Persona.

21h : 3300 Tours, un projet participatif de Renaud Cojo qui propose à des habitants de choisir dans leur discographie intime un album avec lequel ils ont noué une relation forte.

23h : Caillasse Live avec Joëlle Sambi & Sara Machine aux rythmes du slam et des beats électroniques.

Vendredi 10 mai

18h30 : Et si je n'avais jamais rencontré Jacques Higelin de Zoon Besse

21h : Angela Davis, une histoire de l'Amérique, spectacle d'Astrid Bayiha

Samedi 11 mai

12h : 150kg à deux, spectacle musical de Vincent Roca / Wally

14h30 : Rock'n roll & BD avec Charles Berberian / Hervé Bourhis / Vincent Brunner / Magali Le Huche / Frank Margerin

16h30 : Slumberland, un DJ en quête du jazzman ultime - Paul Beatty/ Nicolas Richard / Rubin Steiner

18h30 : Les grands entretiens Anaïs Nin & Henry Miller par la Compagnie Les oiseaux de la tempête

21h30 : Les filles ont inventé le punk rock ! Aux platines Hervé Bourhis / Rubin Steiner. Aux crayons Charles Berberian / Magali Le Huche & Frank Margerin

Dimanche 12 mai

14h30 : La grande kermesse de la critique rock avec Belkacem Bahlouli /Nick Kent / Nicolas Richard & Laurence Romance

Trois expositions :

Les bandes dessinées sont l'autre nom du rock'n roll avec Frank Margerin, Hervé Bourhis, Charles Berberian (invités du festival) et Zep, Riff Reb’s ou Baru...

Playlist extraite de la grande exposition Rock ! Pop ! Wizz ! présentée en 2023 au festival de la BD d'Angoulême

Les Unes de Rolling Stone, magazine musical mythique lancé à San Francisco en 1967 et qui existe en édition française depuis les années 80. Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef sera l'invité du festival.

Quelques rendez-vous :

Formika'zik du nivernais Bruno Richard : Bruno et ses kilogrammes de vinyles s'installent dans le cloître le temps du festival dans un décor de salon vintage, avec jeu-concours, blind-test, intervention et autres surprises…

Les machines de Sophie, un atelier d’écriture insolite et spectacle dactylographique avec quinze machines à écrire farfelues.

Les fameuses écoutes RFI en bord de Loire à savourer allongés sur l’herbe ou dans un transat en présence des créatrices des programmes : Monica Fantini, Céline Develay et Valérie Nivelon.

Visite exceptionnelle avant fermeture définitive du Musée Kickshaws par Gilles Bouley-Franchitti. Maison d’édition d’art indépendante éponyme et résidence charitoise de John Crombie, typographe, poète, éditeur, traducteur et personnage hors-normes qui s'est éteint en 2023.

Ci-dessous, le programme détaillé :

Crédits photo : Aux Quatre Coins du Mot