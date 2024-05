Marcel Proust dans le jardin de Jean-Pierre Coffe (ou l'inverse)  

À deux pas de Combray, cher à Marcel Proust, les visiteurs pourront vivre une expérience artistique mêlant peinture en direct et concert, tout près du bassin du jardin.

La performance marie musique électronique, chanson française et art du graffiti, pour une ambition d'immersion artistique où se mêlent les arts au cœur d'un riche patrimoine botanique. Inspirée par l'œuvre de Proust, la performance est accompagnée de la sortie de deux albums sur le label La Souterraine, disponibles sur toutes les plateformes musicales.

Jonathan Guyot, alias Panpan ou PANonerPAN, est un artiste originaire d'Orléans, né en 1982. Issu de la scène graffiti depuis le début des années 2000, il a commencé par peindre des fresques, tantôt légales, tantôt vandales, sous le pseudonyme PAN2. Pendant ses études à Brest en 2003, il développe un style simple et graphique symbolisé par une fleur, motif qu’il déploie sur divers supports.

Avec le temps, ses œuvres ont évolué pour incorporer des formes arrondies et un style plus courbé, caractérisé par une approche graphique qui recouvre sans dénaturer, offrant une nouvelle lecture des surfaces. Sa collaboration avec Brume Parole comprend la création de clips et de visuels en live, apportant une touche moderne à l'œuvre de Proust. Panpan est aussi co-fondateur et organisateur de la jam culturelle RUR! dans le Perche.

Thibaut Guillon, connu sous le nom de Brume Parole, est également né en 1982 et vit dans le Perche. Influencé par la French Touch et la chanson française, il crée des morceaux en utilisant des techniques de musique électronique et en intégrant des échantillons de textes.

Ses créations, des chansons-concepts telles que L'immobilité des choses, Tu existes donc je suis et Qui es-tu je ?, explorent les principes fondamentaux de la vie en extrayant la quintessence des œuvres littéraires. Ses morceaux, qui mélangent réflexion et danse, sont conçus pour être vécus sur scène.

Crédits photo : Illustration d’Emanuel Chaunu réalisée pendant l’émission Vivement Dimanche, animée par Michel Drucker. Bernard Pivot évoquait alors Marcel Proust pendant que Jean-Pierre Coffe présentait une recette de jarret. Brume & Panpan.