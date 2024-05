Des pages avant la plage : un salon du livre à Saint-Germain-des-Près

L’occasion pour le grand public d’aborder de multiples courants littéraires et de s’imprégner de la poésie de cette place face au clocher millénaire de l’église Saint-Germain.

En partenariat avec des institutions germanopratines, à l’instar des Deux Magots, Castel, Lipp et la librairie L’Écume des Pages, ce premier Salon du livre a vocation à être pérenne et à faire rayonner, encore et toujours, la littérature à Saint-Germain-des-Prés.

« Le quartier de Saint-Germain-des-Prés est celui de la littérature. Il fut d’abord le lieu où se sont réunis les encyclopédistes au siècle des Lumières. Puis, c’est au tour des éditeurs qui, au XIXe siècle, font venir leurs auteurs comme Georges Sand ou Balzac. Enfin, au XXe siècle, ce sont d’abord les surréalistes puis, à la Libération, Albert Camus et Jean-Paul Sartre qui fréquentent assidûment ce territoire unique au monde », souligne Jean-Pierre Le Coq, maire du VIe arrondissement.

Et d'ajouter : « Encore aujourd’hui, de nombreuses librairies et maisons d’édition font perdurer ce formidable héritage. C’est dans ce même esprit que ce Salon du livre voit le jour, témoignant d’une vitalité littéraire toujours aussi prégnante. »

Les maisons d’édition prestigieuses et les grands groupes que compose le paysage français éditorial d’aujourd’hui ont répondu présents. Garants d’une hérédité littéraire hautement symbolique et dénicheurs de talents, leurs auteurs emboîteront le pas ici même où Vian, Beauvoir, Sartre, Camus et tant d’autres ont refait le monde et laissé leur empreinte.

« Impliquée depuis de nombreuses années dans la vie culturelle (fondatrice du magazine de la Rive Gauche, Cerise Paris City Magazine) et littéraire (rencontres d’auteurs, prix littéraires) à Saint-Germain-des-Prés, j’ai imaginé ce Salon du livre comme un événement cohérent et consubstantiel à l’ADN germanopratin. Je suis très heureuse de produire cette première édition et de rendre accessible gratuitement ce Salon qui présentera un panorama de tous les genres littéraires », insiste Carole Fernandez.

Crédits photo : twiga269 ॐ FEMEN, CC BY NC 2.0