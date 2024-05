Montpellier frémit à l'approche de 39e édition de La Comédie du livre

Montmorillon2024 — Depuis plus de 30 ans, le Festival du Livre invite personnalités du monde littéraire, lecteurs avertis et amateurs de tout âge et de tout milieu dans la charmante ville de Montmorillon pour trois jours consacrés à la littérature d’ici et d’ailleurs. Pour l'édition 2024, plus de trente rendez-vous sont programmés, du 7 au 9 juin 2024.