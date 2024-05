Les Passerelles, navigation littéraire dans le Grand Est

Naviguant sur les canaux et rivières de Meuse, Marne et des Ardennes, le festival fera le trajet aller-retour de Namur à Épernay.

Durant cette période, de multiples escales permettront des interactions avec le public au travers de lectures musicales et dessinées, ainsi que des discussions et ateliers en collaboration avec les partenaires culturels locaux. L'entrée aux rencontres organisées pendant le festival est gratuite, mais une réservation est nécessaire.

Lancé en 2017, Les Passerelles alternait initialement entre des éditions grand public (Passerelles d’Europe) et jeunesse (les petites passerelles). Cette année, l'organisation a choisi de fusionner toutes les catégories de littérature sous une seule bannière.

Les invités 2024 :

Littérature générale : Mariette Navarro, Paola Pigani

Jeunesse : Gilles Bachelet, Clothilde Dalacroix, Raphaële Frier, Mona Leu-Leu, Jean-Claude Mourlevat

Bande dessinée : Alfred, Charles Berbérian, Etienne Davodeau, Daria Schmitt, François Schuiten

Et aussi : le musicien Richard Gérard, l’audio naturaliste Marc Namblard et le poète-typographe Pascal Leclercq (Be).

Association Caranusca.

Les étapes principales

Namur (Belgique), Charleville-Mézières, Rethel, Châlons-en-Champagne, Epernay, Tours-sur-Marne, Asfeld, Haybes, Givet.

Ce festival offre une expérience de résidence littéraire itinérante sur une péniche. Les participants bénéficient d'un cadre propice à la création et à l'écriture tout au long de leur voyage. Le programme inclut également des activités spécifiques pour les écoles et l'Éducation Artistique et Culturelle, enrichissant l'offre de l'édition 2024.

Crédits photo : Association Caranusca