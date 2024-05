Les festivals et salons jeunesse européens fondent leur réseau

La Foire du Livre jeunesse de Bologne, qui s'est tenue en Italie au début du mois d'avril, fut l'occasion de formaliser la création de ce Réseau européen des manifestations et festivals de littérature et bande dessinée jeunesse.

Il réunit une quinzaine d'événements et leurs organisateurs, en Ukraine, Estonie, Danemark, Allemagne, France, Espagne, Grèce, Belgique ou encore Italie, dont certains étaient déjà partenaires avant cette initiative. Des membres sont entièrement tournés vers la littérature jeunesse, comme le SLPJ de Montreuil, le Children’s Literature Festival d'Estonie, ou le Children Book Island de Lituanie, d'autres plus généralistes, à l'instar de la Foire de Francfort, du Salon du livre de Genève ou de la Foire du livre de Bruxelles.

La raison d'être de ce réseau reste le renforcement des collaborations entre ces entités, pour « mieux faire face aux défis et enjeux d’accès au livre et à la lecture en Europe », souligne un communiqué. Parmi ces défis, les partenaires citent l'accès à la lecture, la transition écologique ou encore l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Partager et mutualiser

L'union fait la force, et permet ainsi d'actionner certains leviers plus facilement : les membres du réseau entendent aussi solliciter ensemble les programmes de financement Créative Europe, afin de débloquer des subventions européennes.

Ils agiront d'un même mouvement en faveur de l'avancée de plusieurs causes sociétales, dont la transition écologique, l'égalité entre les filles et les garçons et la lutte contre les violences et les discriminations faites aux enfants.

Les événements s'efforceront enfin de partager et mutualiser les ressources et expériences en matière de médiation littéraire, sans négliger la mobilité des artistes et des œuvres à travers toute l'Europe.

Les premiers membres du réseau sont les suivants :

Book Arsenal Festival (Ukraine)

Children’s Literature Festival, LUUP (Estonie)

Create Festival (Danemark)

Festival Tabook (République tchèque)

Festival international de la bande dessinée et des jeux (Pologne)

Flic Festival (Espagne)

Salon du livre de Genève (Suisse)

Foire du livre de Francfort (Allemagne)

Foire du livre de Bruxelles (Belgique)

Foire du livre de jeunesse de Bologne (Italie)

Salon du livre de Thessalonique (Grèce)

Salon du livre de Madrid (Espagne)

Boom ! et A occhi aperti/Hamelin, association culturelle (Italie)

Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (France)

Children Book Island (Lituanie)

Photographie : le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, en 2015 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)