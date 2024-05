Être petit et faire de grandes choses”, le courage de croire en ses idées

Le Prix Aficionado dévoilait sa deuxième édition à Turin : il a été créé avec l’objectif de mettre en valeur les initiatives originales et innovantes dans les secteurs de l’édition et de la librairie.

Cette année encore, trois nouveaux projets originaux et inspirants sont en lice pour l’attribution du prix. Ces projets ont été conçus dans différents coins du monde — Italie, Pays-Bas et Brésil — par trois femmes courageuses, et ont en commun la mutualisation des forces pour la défense et la promotion d’initiatives indépendantes et innovantes dans les domaines de la librairie et de l’édition.

Les trois candidates présélectionnées ont été choisies par le jury préliminaire composé de Patrizia van Daalen (Astra House/Thinkingdom), Karsten Kredel (Ullstein Buchverlage) et Aleksi Siltala (Siltala Publishing). Le jury qui déterminera le gagnant est composé de tous les membres de la communauté qui ont assisté à la session. Le gagnant sera révélé à la prochaine édition de la Foire de Francfort.

Des voix russes indépendantes

La première à prendre la parole pendant la présentation de la Shortlist du prix au Salon du Livre de Turin et à expliquer son projet, Fifth Wave, est Frederike Doppenberg (Van Oorschot Publishers). Cette initiative a vu le jour l’année dernière, alors que la guerre en Ukraine venait de commencer et que de nombreux enjeux, comme celui de trouver un espace d’expression pour les auteurs russes dissidents, devenaient de plus en plus urgentes.

En collaboration avec l’écrivain russe réfugié Maxim Osipov, Van Oorschot Publishers a lancé en 2023 Fifth Wave, un magazine qui veut offrir un espace à l’écriture russe indépendante, à ces voix qui n’ont pas la possibilité de s’exprimer librement dans leur pays et qui ont été contraintes à l’exil. Le rejet de la guerre et du totalitarisme unit les auteurs et autrices écrivant dans ce magazine, dont le rédacteur en chef est Maxim Osipov, qui s’est réfugié à Amsterdam après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Un magazine contre l’oppression

De son côté, M. Van Oorschot entretient des liens étroits avec la littérature russe et a soutenu des dissidents russes dans le passé.

(de gauche à droite) Alba Donati, Frederike Doppenberg et Rita Mattar

Voici comment Maxim Osipov explique sur le site le projet : « Le totalitarisme est de retour en Russie ; le nombre de victimes du régime et de prisonniers politiques ne cesse d’augmenter. Chaque catastrophe déclenche un exode de personnes productives hors du pays. La vague d’émigration actuelle est la cinquième en une centaine d’années et, comme auparavant, les lecteurs et les écrivains ressentent un besoin de plus en plus urgent de publications non censurées. L’objectif de ce magazine est de contribuer à satisfaire ce besoin. »

Le magazine est publié quatre fois par an en russe et deux fois par an en anglais, dans une version abrégée. Sur le plan économique, rappelle Frederike, « le succès est modeste » et on se demande toujours, avant de lancer un projet, s’il va se vendre. Cependant, l’objectif de cette initiative n’est certainement pas purement économique, et certains numéros déjà parus ont été mis à disposition gratuitement sous forme électronique.

Trouver des lecteurs à la poésie

Rita Mattar, éditrice elle aussi, présente la deuxième initiative, brésilienne. Il s'agit Circulo de Poémas et a été lancée il y a deux ans et demi par la maison d’édition Fosforo, qui a choisi de coopérer avec une autre petite maison d’édition indépendante, Luna Parque. L’objectif est de combattre — en essayant de les démentir — deux clichés, ou préjugés, sur la poésie : la poésie ne se vend pas et la poésie est difficile à lire.

Dans un climat compliqué comme celui du Brésil de Bolsonaro et de la pandémie, une envie est née chez les créateurs du projet et s’est vite imposée comme une « nécessité » : faire connaître la poésie, trouver un public pour ce genre littéraire. Le public imaginé par les créateurs de l’initiative est en effet de deux types : un public de lecteurs passionnés, et un public plus généraliste, de personnes intéressées, mais peu familières de ce genre littéraire.

La poésie par abonnement

En effet, le projet consiste en la création d’une collection de poésie distribuée sur abonnement : l’abonné reçoit deux livres par mois et une plaquette avec quelques poèmes écrits sur commande, pour lui donner un avant-goût de lecture. Un club de lecture se tient une fois par mois et contribue à créer une communauté.

Le bilan de ces premières années d’activité est positif : 60 livres ont été publiés et distribués à 400 abonnés.

Une librairie pour 180 personnes

Le troisième projet présenté est italien et, plus précisément, ancré dans une petite ville, un bourg très charmant de la province de Lucques (Toscane) qui compte 180 habitants : Lucignana.

Alba Donati, après une carrière dans l’édition, a eu l’idée folle d’ouvrir une librairie pour les 180 habitants. Deux raisons l’ont poussée à oser ce pari dans cette terre : le fait qu’aucun habitant de Lucignana n’avait à l’époque adhéré au parti fasciste, et le fait que beaucoup de leurs enfants vivaient — et vivent toujours — dans cette petite ville.

Convaincue que même « le petit peut faire de grandes choses », elle a dû traverser plusieurs difficultés, dont un incendie et une pandémie. Mais la solidarité dont elle a bénéficié a parfois été au-delà des espérances : elle se rappelle notamment avoir reçu un don de 10 000 euros.

Aujourd’hui, la librairie est « un lieu où les lecteurs se sentent chez eux », à tel point qu’un mariage y a été célébré… Par ailleurs, Alba Donati a raconté l’histoire de sa boutique dans un livre sorti chez Einaudi, écrit sous la forme d’un journal intime : La libreria sulla collina. Et l’histoire de Lucingnana a déjà traversé les Alpes, grâce aux Éditions du Globe et à la traductrice Nathalie Bauer (La librairie sur la colline, 2022).

