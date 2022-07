S'évader au Château de Monte-Cristo, paradis terrestre d'Alexandre Dumas

La maison trône au milieu d'un parc dessiné à l'anglaise avec pelouses, grottes, rocailles, cascades, bassins et rivières en profitant avantageusement du relief de la colline.

Les façades sont sculptées et on y retrouve de multiples références à Dumas : l'Histoire, les Arts et la Nature...

On trouve au fronton de chaque fenêtre du rez-de-chaussée un médaillon figurant des écrivains dramatique de toutes les époques. Sur le fronton de la porte d’entrée, le blason avec trois aigles de la famille Davy de la Pailleterie, à laquelle appartenait Dumas, est accompagné de la devise personnelle de l'auteur : « J’aime qui m’aime ». Ses initiales deux D et un A entrelacés ferment enfin les "œils de bœufs" couronnant les clochetons des deux tourelles de la maison.

Le rez-de-chaussée abrite des salons et la salle à manger, pièce centrale pour Dumas, gastronome et cuisinier, tandis qu'au premier étage on trouve alors la chambre, la bibliothèque, le cabinet de toilette et le fameux salon mauresque. L'ameublement est hétéroclite et correspond aux souvenirs

de voyages de Dumas.

À quelques mètres en surplomb du Château de Monte-Cristo, Dumas fait édifier au milieu d'une île artificielle un petit castel néo-gothique de deux étages de briques rouges et pierre blanche auquel on accède par une petite passerelle de pierre. Il le fait décorer de nombreux titres d'œuvres et de statues de héros de son œuvre et le baptise Le Château d'If toujours en référence à la prison d'Edmond Dantès dans le Comte de Monte-Cristo.

Devant ce cabinet, on peut voir une statue représentant un chien dans sa niche, avec l'inscription Cave canem. La pièce du rez-de-chaussée était utilisée comme cabinet de travail tandis que Dumas utilisait l'étage comme pièce de repos.