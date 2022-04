Dès ma première invitation j’ai aimé le festival Le livre à Metz. D’abord il fait toujours beau. La pluie a bien dû donner son concert une fois ou l’autre, mais ma mémoire n’en garde pas souvenir. Une autre constante est la petite phrase qui fleurit dans la bouche de mes collègues auteurs venus de la « France de l’intérieur » : « Je ne m’attendais pas à ce que Metz soit aussi belle ! Je la croyais grise et terne… »

Et tous de s’extasier sur le jaune de la pierre de Jaumont de la cathédrale, le grès rose de l’incroyable gare qui en met plein les mirettes, la maison de Verlaine, les arcades de la place saint Louis, ou le dialogue parfait des arbres et des rivières quand on descend vers la place de la Comédie ou l’île du Saulcy.

Mais Le Livre à Metz est avant tout pour moi une petite fabrique de bons moments. Je me souviens quand on chantait à tue-tête du Léo Ferré dans le bus qui nous emportait au dîner des auteurs, avec le poète Guy Goffette, un Belge lorrain, comme il se définit lui-même...

Et la nuit qui ne voulait pas finir au restaurant Kristal palace à la table d’Eugène Savitzkaya. Et la conférence émouvante avec Barbara Cassin sur les intraduisibles de la langue maternelle. Une anecdote me fait monter aux joues le rose de la honte. Un jour, j'ai vu passer entre les tentes blanches la silhouette de Mathias Enard. Toute à ma joie, je l’ai appelé : « Ohé Mathieu ! »

En retour il m’a fait un signe amical, répondant le plus naturellement du monde à un prénom qui n’était pas le sien. Les auteurs sont peut-être tous narcissiques, mais pas à Metz !

Retrouvez Fabienne Jacob le samedi 9 avril, au Chapiteau Causerie Place de la République, autour de son dernier livre Ma meilleure amie, Buchet Chastel.

Fabienne Jacob aime raconter les femmes. Ses romans sont physiques, charnels. Son dernier texte ne fait pas exception, il raconte l’amitié forte qui lie trois étudiantes et le vide laissé lorsque l’une d’entre elles prend son envol. Comment construire sa vie ? Dans ce roman, la jeunesse ne semble jamais se terminer. Il y règne un esprit de liberté magnifique à partager sans modération. (Animée par Elsa Guyot des Bibliothèques- Médiathèques de Metz, à 10h30)

Elle présentera également avec Wejdan Nassif ses derniers textes, imaginés à partir de nouvelles acquisitions de la collection du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine (Fonds régional d’art contemporain de Lorraine). Chacune s’est prêtée au jeu et s’est inspirée de photographies, poèmes, pièces sonores, scénarii à réactiver et dessins pour composer ses textes. Ensemble, elles présentent ce travail qui entremêle texte littéraire et œuvres d’art.

Le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine (Fonds régional d’art contemporain de Lorraine) propose tout au long de l’année des expositions, débats, conférences, projections de films, concerts et performances. Aujourd’hui, il repense ses formats d’exposition et inaugure un nouveau dispositif à emporter, qui entremêle texte littéraire et œuvres d’art : L’Expo en boîte. Les récits-expositions des deux autrices sont offerts aux publics : venez récupérer une Expo en boîte sur le stand du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine pendant le festival !

crédits photo : OLIVIER ROLLER CC BY SA 4.0