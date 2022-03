Mathias Enard : une vie d'écriture récompensée

La remise du prix a eu lieu lors de la présentation du livre Zona (Zone, Actes Sud, 2008) de Mathias Énard, l’un de ses romans les plus réussis, qui revient aujourd’hui dans l’actualité en s’intéressant aux guerres du XXe siècle et à leurs horreurs, des Balkans à Beyrouth et à toute la Méditerranée. Le livre a été réédité en février par la maison d’édition italien e/o.

La conversation avec l’auteur a réuni Fabio Gambaro, journaliste culturel, essayiste et ancien directeur de l’Institut de culture italien de Paris, et Yasmina Melaouah, traductrice d’Énard en italien.

Mathias Enard est né en 1972. Après une formation en histoire de l’art à l’École du Louvre, il a étudié l’arabe et le persan et a effectué de longs séjours au Moyen-Orient. Il est professeur d’arabe à l’Université autonome de Barcelone et traducteur. Avec Bussola (e/o 2016, publié en France par Actes Sud en 2015) il a remporté les prix Goncourt et le prix Von Rezzori, et a également été finaliste du Man Booker International Prize et du prix Strega Europeo.

crédits photo : Mathias Enard et Aline Brunwasser, Présidente du Livre à Metz 2021