Le Livre à Metz 2022 : journalisme et littérature, “même pas peur” ?

LAM2022 – L'Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région, aux côtés de deux laboratoires de recherche en littérature et en géographie (le CREM et le LOTERR) et les Bibliothèques Universitaires de Lorraine organisaient cette annnée la seconde édition du Prix littéraire Frontières dédiée à l’écrivaine Léonora Miano. Le 8 mars 2022, le jury rassemblé à Metz s’est prononcé en faveur de l’auteure Mariette Navarro pour son premier roman, Ultramarins, paru aux éditions Quidam.