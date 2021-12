Versailles célèbre une gloire nationale avec une exposition consacrée à Molière

SALTO21 – D’après les journalistes italiens, ce fut la plus grande édition jamais réalisée. Et Nicola Lagioia, directeur éditorial du Salon, n’a pas de doutes : « Les résultats sont au-delà de nos rêves. » Le Salon se termine avec plus de 150.000 visiteurs entre les murs du Lingotto et une forte croissance des ventes des éditeurs.