Tous le mois de mai, Strasbourg Capitale mondiale du livre

Le 15 mai à la Librairie Kléber (17h) :

Hervé Le Tellier présente son dernier ouvrage Le nom sur le mur (ed. Gallimard)

Le 16 mai au Musée Tomi Ungerer –Centre international de l’Illustration (18h) :

Soirée consacrée aux femmes incontournables, et parfois méconnues de la BD. Conférence et table ronde avec Elsa Klee, Lucile Ourvouai, Marys Renné Hertiman et Camille de Singly

Le 17 mai au Cinéma Le Cosmos (20h45) :

Projection de John Zorn I et II dans le cadre d’une carte blanche à Blutch et des Éditions 2024. La projection sera suivie d'une rencontre avec Blutch et Mathieu Amalric.

Le 21 mai à la Librairie Kléber (17h) :

Betrand Belin viendra faire entendre sa voix à travers textes et chansons.

Le 28 mai à la Librairie Quai des brumes (19h) : Yonatan Sagiv présente son dernier ouvrage Dernier cri (ed. L’Antilope)

Le 30 mai (20h) au Planétarium de Strasbourg (20h) :

Projection-rencontre, Poussières d’étoile–hommage à Hubert Reeves. En présence de son fils Benoît Reeves, autour du film Astronomie et Écologie commenté par l’astrophysicien, lui-même, découvrez ce conteur hors pair qui nous laisse un précieux héritage.

Le Festival du livre audio et du podcast

Le Festival du Livre Audio et du Podcast de Strasbourg se tiendra du 13 au 26 mai.

Au programme : des ateliers d'enregistrement avec un studio mobile, des soirées de lectures par des comédien·nes, des formations sur le livre audio et le podcast, des ateliers de lectures à voix haute et le rendez-vous incontournable du Casting de la Voix. Ce sera aussi l'occasion de réunir les lycéen·nes dans le cadre de la Plume de Paon des Lycéens. Ce sont aussi des rencontres en ligne, autour de la sélection jeunesse et adulte du Prix du public du livre audio francophone, organisé en partenariat avec l'Institut français.

Les Rencontres professionnelles francophone du livre audio auront également lieu du 29 au 31 mai.

Strasbourg Capitale mondiale du livre s’invite à la Fête de l’Europe, notamment à travers des contes et des trésors littéraires autour de l’Europe. Animations du 3 au 31 mai.

Parmi la programmation, le 17 mai à partir de 16h, les dix-neuf lauréats des Petits champions de la lecture, venant de toute la région, seront réunis au Parlement européen pour lire un extrait de l’ouvrage de leur choix et élire une lauréat·e en vue de la grande finale de juin à Paris. Pour la première année, des enseignant·es et élèves de toute l’Europe participent au jeu.

Le 18 mai, à l’occasion de la 20e édition de la Nuit européenne des musées, le 5e Lieu invite à une nocturne surprenante ! Lors de cette soirée exceptionnelle, une compagnie de danseurs lors d’impromptus dansés, invite à voyager avec des lectures musicales et architecturales et à savourer avec des cadavres exquis à déguster.

Du cinéma : Avec le cycle « Du livre à l’écran », Le Lieu Documentaire et l’INA Grand Est proposent une série de portraits filmés de figures littéraires, d’éditeurs, de libraires. Ces documentaires récents ou plus lointains nous portent à la rencontre de passionné·es de l’écriture et de l’objet livre. Ils esquissent aussi une géographie de la littérature sans limite ni frontière.

14 mai à la HEAR (18h30) : projection de « Françoise d’Eaubonne, une épopée écoféministe » de Manon Aubel I 28 mai à l’INSP Strasbourg (18h00) : « Kafka, cet inconnu illustre » de Pavel ŠimákI 30 mai à la BNU (18h30) : « Le Siècle de Duras » de Pierre Assouline

Le cinéma Le Cosmosdonne carte blanche aux librairies du centre-ville de Strasbourg le temps d’une soirée. Le 8 mai (19h30) avec la librairie Le Tigre / projection de Les Algues Vertes I Le 14 mai (19h30) avec la librairie Kléber / Projection de Coup de Foudre à Notting Hill.

Le 20 mai (19h30) avec la librairie Gutenberg / Projection de L’Incroyable destin de Harold Crick (stranger than fiction) I Le 28 mai (19h30) avec la librairie Ça va buller / Projection de Gemma Bovery. Des animations pour toutes et tous Atelier braille à destination des plus jeunes, initiation à la lecture à voix haute, dictée pour tous... tout au long du mois de multiples activités sont proposées:

Du 18 mai au 15 juin à la Médiathèque Neudorf, - 3e édition de Graines urbaines. La médiathèque propose d’explorer le vivant lors de rencontres, ateliers, balades patrimoniales, et lectures... dans les cimetières!

18 mai (15h30) à la Médiathèque Malraux-Atelier Braille est un temps de sensibilisation au handicap visuel à destination des enfants, pour permettre aux plus jeunes de découvrir le braille d’une façon ludique et participative.

18 mai à la Médiathèque Meinau et 25 mai à la médiathèque Hautepierre – Spectacle Haut comme 3 livres pour les tout-petits 9 mois à 3 ans, une parenthèse musicale et une approche originale de la lecture par l’objet, un premier pas vers les livres, que, plus tard sûrement, ils liront.

22 mai (14h30) au Centre social et culturel de Hautepierre - La Dictée pour tous.Dernière session avant la finale du 24 juin sur la place Kléber de Strasbourg.

23 mai (18h) à la Médiathèque Olympe de Gouges – Initiation à la lecture à haute voix.Dans le cadre du festival du livre audio, Fabiola Kocher, comédienne, propose un atelier pour découvrir sa voix.

25 mai (18h) : Promenade Sur les pas des écrivains célèbres. Proposée par l’Office de tourisme cette promenade évoquera, textes à l’appui, les endroits de la ville où des auteurs comme Montaigne ou Érasme au XVIe siècle, Voltaire, Rousseau et Goethe au XVIIIe, Stendhal, Hugo, Dumas, Nerval, Balzac au XIXe, Bachelard, Canetti ou encore Saint Exupéry au XXe ont séjourné ou ceux qu’ils mentionnent dans leur correspondance et leurs livres.



28 mai (16h30) à la Médiathèque de la Meinau, lancement d’un cycle d’ateliers d’écriture pour les femmes enceintes « La maternité, un voyage », dans le cadre du dispositif de l’Ordonnance verte.

29 mai (13h30) à la Médiathèque Elsau. Atelier découverte Le métier de bibliothécaire à destination des jeunes de 11 à 14 ans.

Des rencontres pour les professionnels

Le mois de mai lance également la programmation des évènements professionnels autour de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc (CC BY-SA 3.0)