Molière : le génie du théâtre à l'honneur en 2022

Si la langue française est devenue, au fil du temps, « langue de Molière », c'est bien parce que le dramaturge est l'une des figures littéraires les plus populaires en France et dans le monde. Le 400e anniversaire de son baptême, fêté en janvier 2022, est l'occasion de redécouvrir l'œuvre et l'héritage du comédien favori de Louis XIV, ainsi que de suivre les évènements de cette année de commémoration.

On le connaît grâce au Médecin malgré lui, à l'Avare ou encore aux Précieuses Ridicules. Auteur de plus de trente pièces et comédies, dont la majorité est encore mise en scène et adaptée aujourd'hui, Molière est sans aucun doute le plus célèbre des dramaturges français.

Il fonde en 1643 la troupe de l'Illustre Théâtre, avec une comédienne à l'orée de la gloire, Madeleine Béjart. Après une tournée en province, il devient en 1658 l'auteur favori du jeune Louis XIV et de sa troupe.

À partir du 15 janvier 2022, 400 ans après son baptême, de nombreux événements et initiatives animeront cette année moliéresque : programmation adaptée de la Comédie-Française, expositions, colloques, monnaie commémorative, rééditions...

L'occasion, pour petits et grands, de revoir ses plus grandes pièces en ligne, de relire ses œuvres en prose ou en vers, et de profiter de l'héritage de ce grand homme de théâtre.

Crédits : Molière en César, Nicolas Mignard, 1658 / Wikimedia Commons - Domaine public