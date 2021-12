À la BnF en 2022 : Marcel Proust, Molière et Françoise Pétrovitch

L'année des événements 2022 de Bnf s'ouvrira avec l'exposition Catherine Sellers : une vie de théâtre, qui célèbrera la comédienne à travers une centaine de documents sélectionnés parmi les 2000 pièces léguées par le couple Sellers-Tabard à la BnF. Photographies d’artistes, lettres, documents de travail, carnets, programmes, dessins de costume... Une occasion de replacer Catherine Sellers sous les feux des projecteurs, et pour beaucoup, de découvrir l'artiste.

Une expo pour la réouverture du site Richelieu

Le site Richelieu, berceau historique de la BnF, rouvrira ses portes à tous les publics au second semestre 2022, après une décennie de travaux de rénovation et de transformation. Et pour l'occasion, du 15 mars au 16 octobre, soit une bonne partie de l'année prochaine, la BnF programme sur le site François-Mitterrand un parcours de visite didactique, retraçant les étapes majeures de l'histoire du site historique.

À travers cette initiative, la Bnf explique vouloir donner « un aperçu des collections et de leur diversité tout en évoquant les ambitions de cette restauration historique. » Une invitation « à appréhender les nouvelles perspectives qui se dessinent pour la BnF avec cette réouverture ».

EXPOSITION: Charles Baudelaire, ou la mélancolie sublimée

S'ensuivront une exposition consacrée au 15 ans de l’Agence de photographes, NOOR, du 13 avril au 5 juin, mais également un événement plus spécifique, La photographie à tout prix. Une année de prix photographiques à la BnF, de décembre 2022 à mars 2023. Celui-ci sera l'occasion « de proposer au public un panorama de l’effervescence créative des photographes d’aujourd’hui ».

Molière, la musique et l'illusion du théâtre

De la musique également au programme de 2022, avec une exposition Molière en musiques du 7 septembre 2022 au 15 janvier 2023, qui suivra une autre expo musicale consacrée à la grande figure de la musique contemporaine mondiale, Pierre Boulez. L'exposition Molière souhaitera mettre en évidence le caractère indissociable de l'œuvre du dramaturge avec La musique et la danse : près de la moitié de ses pièces sont mêlées d’intermèdes musicaux et dansés. Les musiciens associés à Molière sont nombreux, à commencer par Jean-Baptiste Lully ou Marc-Antoine Charpentier.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir, grâce aux collections de la Bibliothèque nationale de France, de l’Opéra national de Paris et de la Comédie-Française, la place de la musique dans l’œuvre de Molière, avec l’invention de la comédie-ballet dans les années 1660, ainsi que les nombreuses influences que Molière exercera sur les compositeurs (Rossini, Mozart, Saint-Saëns, Poulenc...) et les chorégraphes (Pierre Beauchamp, Balanchine ou encore Béjart). L’exposition aborde aussi la création contemporaine autour de l’œuvre de Molière, entre représentations fidèles à la splendeur du Grand Siècle et mises en scène en quête d’un constant renouvellement.

Au même moment, une autre exposition, Molière, le jeu du vrai et du faux (titre provisoire), se tiendra à la Galerie Mansart, sur le site Richelieu. Programmée pour le quadri-centenaire de la naissance de Molière, et en partenariat avec la Comédie Française, cette exposition réunira un ensemble d’œuvres d’art, de pièces d’archives, d’éditions originales, de costumes, de photographies, de maquettes de décors et de documents audiovisuels provenant principalement des collections de la BnF et de la Comédie-Française.

La Fabrique de Proust

D'un anniversaire, l'autre : à l’occasion du centième anniversaire de la mort de Marcel Proust, du 11 octobre 2022 au 22 janvier 2023, les visiteurs de la Bnf pourront découvrir une exposition autour de Marcel Proust : La fabrique de l’œuvre. Le parcours proposera une traversée de l’œuvre À la recherche du temps perdu, organisée tome par tome pour donner à voir la fabrique du texte, afin de mettre en valeur l’exceptionnel fonds Proust de la BnF, mais aussi des objets et œuvres picturales qui rendent compte de l’univers proustien.

L'exposition s’appuiera notamment sur les résultats de la recherche de ces 20 dernières années, présentant des pièces capitales et inédites, récemment entrées dans les fonds de la BnF ou issues de collections extérieures, qui sont ici rassemblées pour la première fois. L’exposition met aussi en avant les apports du numérique dans l’histoire de la réception et de l’interprétation des manuscrits. Au total, quelque 350 pièces exceptionnelles - manuscrits, objets (meubles, costumes, appareils de projection), extraits audiovisuels (musique, entretiens), peintures -, issues des fonds de la BnF et de collections extérieures.

RADIO: France Culture mobilisé pour un podcast consacré à Proust

La BnF consacrera également une exposition à Françoise Pétrovitch, considérée comme l’une des plus importantes illustratrices de la scène artistique contemporaine, du 18 octobre 2022 au 29 janvier 2023. Aux côtés du dessin, de la sculpture, de la céramique et de la peinture, l’estampe constitue un espace de recherche essentiel dans la pratique de l’artiste. L’exposition fera dialoguer une sélection d’œuvres imprimées, livres, gravures, sérigraphies, lithographies monumentales, parmi lesquelles nombre de travaux inédits, avec des pièces en céramique et de grands dessins fluides au lavis d’encre.

Et les curieux pourront aussi découvrir deux expositions historiques : L’aventure Champollion. Dans le secret des hiéroglyphes et Du mythe à l’histoire : Visages de l’exploration au XIXe siècle.