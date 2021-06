Le livre, bien essentiel : “L’une des plus importantes victoires” de 2020

Lors du renouvellement de son mandat, en 2019, le président de l’AIE l’avait affirmé, bien avant la pandémie : « La lecture, ou pour être plus précis, le manque de lecture relève d’une urgence nationale. Nous ne parlons pas de nous. Nous ne parlons pas pour nous. Nous parlons de l’Italie et pour l’Italie. »

Pour les familles italiennes, l'accès au livre

Deux ans plus tard, son discours n’a pas changé. L’organisme a récemment présenté une série de propositions au gouvernement : lutter contre la pauvreté éducative, soutenir la demande et stimuler la lecture, ainsi qu’agir pour une industrie du livre plus durable, verte et internationale.

« La pauvreté éducative demeure une problématique centrale : la République a pour devoir d’offrir à tous l’opportunité d’une instruction de qualité. Nous devons garantir à toutes les familles le meilleur en la matière — et l’achat de livre en fait partie », nous indique-t-il. « Nous espérons prochainement obtenir un accord avec les pouvoirs publics, qui représenterait une véritable aide financière aux familles. »

Rétrospectivement, se réjouit-il, la politique du livre en Italie a réalisé de grands efforts en faveur de l’édition. La pandémie a contraint à agir, « ce fut une bataille, mais aussi l’une des victoires les plus importantes, que d’obtenir la classification du livre comme bien essentiel, au même titre que le pain ». Une mesure symbolique, que d’autres bien plus concrètes ont accompagné — comme les 30 millions € fléchés par l’État vers les bibliothèques, afin d’encourager à l’achat de livres, mais auprès de librairies du territoire.

« Durant cette période, l’alliance de nos corps de métiers — éditeurs, libraires, bibliothécaires — a permis au monde du livre de parler d’une seule voix. Et à ce titre, d’obtenir une oreille plus attentive. Le ministère de la Culture s’est montré exemplaire, il faut saluer leur travail. » Une alliance propice à porter les messages, et notamment celui d’une plus grande implication au sein du pays pour la lecture.

« Tous les éditeurs le savent : les livres ne se vendent pas si l’on n’obtient pas une plus grande attention des lecteurs. Si l’on ne crée pas des lecteurs. Or, l’économie de la connaissance est partie intrinsèquement liée avec la démocratie. Lutter en faveur de la lecture coïncide avec l’intérêt propre de notre pays. » Et qu’Emmanuel Macron, nonobstant le calendrier électoral de 2022, présente finalement la lecture comme cause nationale ne laisse pas de marbre. Et à ce titre « les éditeurs ont un privilège, autant qu’une responsabilité à assumer ».

Paris, 2022, prochaine destination

Entre les deux pays, reprend le président basculant en français et en italien dans la conversation, « les liens dépassent l’industrie du livre : le sens de ces rencontres était précis. Nous partageons une même culture, avons une volonté de travailler ensemble et de consolider les liens entre les éditeurs ». En quelques chiffres : 917 livres ont été vendus par l’Italie à la France en 2020, et 1301 dans le sens inverse. Sur la même année, 2100 titres traduits du français se retrouvaient dans les librairies (fermées, elles aussi) du Bel Paese.

« Si le développement international importe, nous devons aussi réapprendre à échanger avec nos partenaires. La pandémie a tout ralenti, il faut renouer les liens pour apprendre les uns des autres », précise-t-il.

L’invitation du salon ex-Livre Paris, devenu Festival du livre, prévue pour 2021 a dû être reportée. Si l’Italie restera le pays invité d’honneur, « ce ne sera plus sur les modalités que nous connaissions. Le SNE nous a indiqué les changements opérés dans son projet : désormais, nous allons travailler à formaliser cet accord. »

À date, aucune décision n’est prise, sinon celle par le Cepell, (Centre du livre et de la lecture italien) que de débloquer sous la forme d’appel d’offres, quelque 8,7 millions € d’aides à la traduction. « Un budget sans précédent, pour l’Italie. » L’anglais, le français et l’allemand sont les langues visées — l’Hexagone étant la prochaine destination. La demande émanait d'ailleurs directement de l'AIE pour favoriser l'internationalisation.

« Pour ce qui est de l’invitation, nous n’avons pas d’inquiétude : les institutions italiennes à Paris œuvrent toute l’année, un festival comme Italissimo assure un rendez-vous important pour les auteurs. Il y a une grande tradition de la présence italienne en France, et de même dans notre pays. Nous savons d’ailleurs que nous pourrons compter sur les partenaires institutionnels, l’Institut culturel, l’ambassade, le ministère, dans cette démarche. »

D’ailleurs, les industries des deux États se sont retrouvées autour de projets numériques visant la promotion à l’international. D’un côté, New Italian Books, de l’autre, Books From France. « Deux initiatives qui vont dans le bon sens », estime Ricardo Franco Levi. « Nous sommes en lien avec le ministère de la Culture, pour NIB, avec l’espoir que cet outil prenne de l’importance. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0