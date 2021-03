Italie : les propositions des éditeurs pour une loi de système sur l’industrie du livre

Garantir un accès équitable à la connaissance en allouant de nouveaux fonds pour le droit à l’étude, soutenir la demande de livres afin d’augmenter la lecture en Italie, encourager les processus d’innovation qui peuvent rendre le secteur de l’édition plus efficace, inclusif, durable et internationalisé : voici trois points parmi les principaux qui ont été soulignés par Ricardo Franco Levi, président de l’Association des Éditeurs italiens (AIE) dans le but de présenter aux institutions sa proposition de loi de système sur l’industrie du livre et le plan national de relance et de résilience (Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, PNRR). Nous reportons le communiqué de presse dans son intégralité.

Contre la pauvreté éducative

« Notre proposition — affirme Levi — se veut une contribution responsable à un projet global de croissance du pays, une croissance qui ne peut passer que par la culture et l’éducation, véritables atouts stratégiques pour un développement durable et soutenable qui aligne notre pays sur le reste de l’Europe tout en réduisant les disparités territoriales ».

Pour le droit à l’étude et la lutte contre la pauvreté éducative, AIE demande une augmentation du Fonds pour le droit à l’étude pour couvrir l’achat de textes pour toutes les familles en difficulté économique et la simplification des procédures pour que les fonds soient réellement disponibles avant septembre grâce à une information efficace aux familles et des outils de paiement faciles à utiliser. Enfin, il est proposé de créer une carte électronique pour l’achat de manuels universitaires, qui serait distribuée aux étudiants bénéficiant déjà de bourses, lesquelles ne couvrent pas actuellement ces dépenses.

Soutien à la demande et diffusion de la lecture

« La croissance des niveaux culturels de la population — continue Levi — repose sur l’éducation scolaire et universitaire, mais pour s’établir elle a également besoin d’autres interventions, y compris la promotion de la lecture, en particulier pour ceux qui n’ont pas de familles derrière eux à même de leur fournir un accès adéquat aux livres, surtout à cause de limitations économiques.

C’est pourquoi, en termes de soutien à la demande et de stimulation de la lecture, l’AIE demande que les mesures actuellement en place soient rendues permanentes et structurelles. Il est donc demandé de confirmer et de stabiliser le 18App avec un budget de 500 euros par bénéficiaire chaque année. En plus de cela, il est proposé que l’allocation de 16 millions par an pour la Carte Culture (prime de 100 euros pour l’achat de livres) soit également stabilisée et que les bénéficiaires soient les familles dont les enfants sont sur le point d’entrer à l’école (5-6 ans), une période cruciale pour créer des lecteurs. Le fonds pour l’achat de livres de la part des bibliothèques dans les librairies locales activées en 2020 devrait également être confirmé avec une dotation de 30 millions d’euros par an. »

Du côté de l’innovation

Au cœur du plan de soutien aux entreprises, Levi conclut : « en accord avec les politiques nationales et européennes détaillées dans le Fonds de relance, nous proposons des actions pour rendre l’industrie du livre encore plus innovante, verte, inclusive et internationale ».

Sur le front de l’innovation, les propositions concernent des incitations à la numérisation des catalogues d’édition ; à la production de contenus, d’outils et de plateformes pour l’enseignement numérique dans les écoles et les universités ; à l’efficacité de la logistique de distribution (un élément clé pour soutenir la concurrence des grandes plateformes de commerce électronique) ; pour le traitement des données bibliographiques et commerciales le long des chaînes de distribution (éditeurs/promoteurs/distributeurs/grossistes/libraires) ; pour les applications de l’intelligence artificielle dans les différentes phases de la production, de la distribution et de la promotion des livres ; pour la gestion des droits d’auteur, également pour faire face aux défis posés par la mise en œuvre de la directive sur les droits d’auteur et le marché unique numérique ; pour les technologies permettant de lutter contre le piratage numérique croissant.

Pour une industrie du livre durable et accessible

Du côté de la durabilité, l’AIE demande un crédit d’impôt pour l’utilisation de papier issu de forêts écodurables comme outil pour soutenir les entreprises dans la transition verte. En termes d’accessibilité, le soutien aux productions numériques des éditeurs afin d’accroître la disponibilité de livres électroniques et d’autres ressources accessibles dès leur création aux personnes handicapées, à commencer par les aveugles et les malvoyants pour lesquels la Fondation LIA, créée par l’AIE et l’Union italienne des aveugles et des malvoyants (UICI), a acquis un leadership consolidé et reconnu en Europe et dans le monde.

Soutenir l’internationalisation

Enfin, sur le plan de l’internationalisation, les principaux outils sur lesquels s’appuie l’industrie italienne du livre sont les traductions et les coéditions, qui sont à leur tour rendues possibles par l’achat et la vente de droits d’auteur.

Pour cette raison, l’AIE demande : d’augmenter les fonds pour les traductions de livres italiens à l’étranger, en rendant également plus efficaces les procédures pour y accéder ; de créer un Fonds pour les traductions en italien qui, en favorisant les échanges avec les autres pays, permette de renforcer la présence internationale de l’édition italienne ; de soutenir la présence de l’édition italienne à l’étranger et le système des foires du livre en Italie, qui ont toujours été des vitrines utiles de l’édition italienne pour les éditeurs étrangers.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0