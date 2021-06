Portail international des éditeurs français, Books From France ouvrira en septembre

« Notre manière d’aborder la diffusion internationale diffère, et Books From France s’inspire de ce que nous avions réalisé au printemps dernier », indique le directeur du BIEF. En plein confinement mondial, le Bureau avait proposé à ses adhérents de réaliser un catalogue thématique gratuitement. Ce dernier allait être communiqué aux éditeurs étrangers. « Plutôt que chacun travaille en gré à gré, nous avons établi des sujets, et invité les éditeurs à piocher dans leurs fonds comme leurs nouveautés. »

Pousser l'info vers les partenaires

Des approches thématiques, recensant plusieurs centaines de titres, dans tous les genres, permettant de disposer d’un panorama de l’édition français. Les partenaires internationaux avaient alors de quoi se diriger dans les choix et offres plus simplement. « Books From France sera dans la continuité, avec un modèle de push : toutes les 5 à 6 semaines, nous diffuseront par mail à nos réseaux un lien donnant accès aux titres sélectionnés, suivant une thématique. » Envoyer l’information, plutôt qu’attendre que l’on vienne la consulter – parce qu’encore faut-il savoir qu’elle existe et où.

ITALIE: New Italian Books, le portail de l'édition

Bien entendu, en arrivant sur le site, les précédentes thématiques seront accessibles. Le reste s’opère par un système d’inscription simple, pour l’éditeur partenaire : il constituera un panier avec les titres choisis qui l’intéressent. Par email, le chargé des droits de la maison française sera immédiatement alerté : un point qui change, car il permet de mieux définir d’où vient l’information. « Définir l’origine de l’intérêt manifesté pour un ouvrage, c’est ouvrir un canal complémentaire pour comprendre les mouvements. Et cela complète les efforts des uns et des autres. »

Une mise à jour interviendra sur le site, tous les six mois, par laquelle les éditeurs français apporteront des précisions sur les signatures et cessions effectuées en fonction des territoires. « Les présentations ne se résumeront d’ailleurs pas à des métadonnées classiques — résumé et couverture. Nous avons un système pour encapsuler des vidéos, lesquelles seront sous-titrées quand nécessaire. »

Le volet le plus significatif de cet outil réside dans l’option Aides et subventions. « Autant les solutions pour l’extraduction que propose le CNL s’identifient facilement. Autant l’Institut français de Paris dispose de ses propres modèles, qui changent. Et les organismes dans les différents pays ont aussi leurs propres programmes. En centralisant, nous espérons être plus incitatifs. »

Quant à la cohabitation d’une version en français, elle s’explique par souci de proposer l’outil aux réseaux de librairies françaises à l’étranger, autant qu’aux médiathèques. « En constituant des thématiques, nous tâchons de répondre aux besoins qu’ils expriment. » Le tout, en étroite collaboration avec les instituts français, qui viendront appuyer la diffusion en relayant les informations au niveau territorial.

Francfort 2022, le retour

Cette solution de mutualisation se retrouvera : dans un tout autre contexte, lors de l’édition 2022 de la Foire du livre de Francfort. « Tout porte à croire que cette version sera plutôt européanocentrée, principalement », analyse Nicolas Roche. « Les éditeurs chinois et américains ne devraient pas avoir de délégations significatives. » Ne pas s’attendre au grand brassage des années avant-Covid, donc.

Le BIEF, lui, a prévu les choses en grand : un stand de 1000 m2, qui s’explique par deux raisons. D’abord, les mesures de distanciation et le protocole sanitaire que l’Allemagne mettra en place — anticipé pour l’occasion. De l’autre, une volonté du BIEF de « jouer la carte du collectif. Notre stand montrera une présence française qui sera certainement la plus importante représentation nationale ».

Certains éditeurs n’enverront qu’un nombre réduit de représentants, mais le Bureau a surtout proposé des remises, « pour inciter les petites maisons à participer. Ce sont elles qui ont le plus souffert de la crise sanitaire, et sont susceptibles de rencontrer des difficultés à redémarrer. Le commerce international et la cession de droits représentent une part non négligeable du chiffre d’affaires ».

Et pour ce faire, le BIEF apporte sa pierre à l’édifice.

Crédit photo : Anthony Choren/ Unsplash