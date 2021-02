Dématérialisée, la bande dessinée ? Expositions et salons au numérique

En janvier 2017, Valérie Mangin, Benoît Peeters et Denis Bajram présentaient leur enquête sur les auteurs en bande dessinée pour Neuvième Art 2.0, la revue en ligne de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. « La plupart des auteurs interrogés de moins de 50 ans dessinent en numérique ou scannent eux-mêmes leurs planches » écrivent-ils. Mais si les auteur·trice·s travaillent sur tablette, qu’en est-il des expositions autour de leurs œuvres ? De plus, les expositions et festivals organisés en ligne se multiplient : véritable solution ou fausse bonne idée ?

Impossible dès lors d’exposer des originaux, des travaux préparatoires ou même des ratés. En février dernier, Ugo Bienvenu revenait sur ce phénomène d’effacement des étapes et des recherches, lors d’une interview avec le quotidien 20 minutes : « Ce qui fait la qualité d’un dessin tient à ce que son auteur n’a pas réussi à résoudre. En cela, la tablette est un ennemi : elle nous permet de corriger à l’infini, donc de n’assumer que rarement, si ce n’est l’erreur, l’irrégularité. »

“Le numérique laisse une plus grande liberté”

Nous avons interrogé Raphaël Barban, directeur artistique du festival parisien Formula Bula. Lors de la huitième édition ayant eu lieu en octobre dernier, un travail a été fait sur l’exposition de planches numériques. « Ça ouvre d’autres perspectives. Tu n’es plus tenu par cette sacralisation de la planche que tu dois mettre dans un bel encadrement, des marie-louises, un cartel en dessous... » nous explique-t-il.

« On s’est amusés avec Lisa Mandel (NDLR : dont l’“exposition exemplaire” était installée en septembre dernier à la Médiathèque Françoise Sagan). On a pu agrandir les cases. Le numérique laisse une plus grande liberté ! Après je n’ai pas fait beaucoup d’expositions avec des reproductions. L’univers des dessinateurs qui m’entourent n’est peut-être pas si numérique que ça. Mais je trouve plus intéressant à partir du moment où tu peux faire des reproductions tout en respectant le travail des auteurs et des autrices, de jouer avec les formats, faire des agrandissements très grands, jouer avec des supports singuliers et étranges dans l’objectif de mieux comprendre l’objectif de l’auteur. »

L’exposition exemplaire avait pour particularité de présenter l’intégralité de l’ouvrage, imprimé sur de grands lés disposés sous forme d’une tente. Les festivaliers pouvaient ainsi déambuler au milieu de l’œuvre. La création numérique a permis une plus grande liberté dans la scénographie, ici réalisée par l’Atelier 1 : 1.

Raphaël Barban insiste sur la différence entre une exposition composée d’impressions et d’agrandissements et une exposition de reproductions. « Aujourd’hui, faire une exposition de tirages d’un auteur qui travaille à la main, c’est une autre problématique. Cela peut être perçu de diverses façons par le public : tu n’as pas les moyens d’avoir des originaux, d’avoir la confiance de l’auteur qui ne veut pas les prêter, etc. ».

Des expositions dématérialisées

Depuis 2012, la Cité internationale de la bande dessinée propose de visiter virtuellement son exposition Une autre histoire. Bande dessinée, l’œuvre peinte. Le tournant numérique des expositions de bande dessinée se renforce. L’exposition en ligne Afropolitan Comics a ainsi bénéficié de la subvention du programme BD 2020 et propose un éclairage « de l’Afrique du Sud, au continent » accessible gratuitement.

En période de pandémie et de confinements, les expositions numériques à découvrir directement depuis vos lits peuvent être perçues par certains comme salvatrices. Ainsi, certains festivals ont vu leur programmation passer de la sphère physique à celle du numérique, permettant d’accéder à certaines rencontres en ligne ou activités comme le propose l’initiative des Rencontres du 9e art : un Festival BD à la maison. La continuité est maintenue et les évènements du monde de la BD n’ont pas complètement disparu.

Les Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens se sont donc « invités chez vous » pour cette édition. « Cette année, plutôt que de s’afficher sur les murs de notre chère Halle, les travaux des auteurs invités se déclinent sur les pages d’une revue inédite, distribuée dans chaque foyer d’Amiens Métropole et consultable en ligne via le lien ci-contre » mettent-ils en avant sur leur site internet.

Les rencontres en live, battle de dessins, draw my life et autres vidéo se sont ainsi succédé, et sont d’ailleurs toujours disponible sur la chaîne YouTube de l’association On a marché sur la bulle, organisatrice des rencontres d’Amiens depuis 1996.

Si l’exposition de créations numériques crée un lien entre un public et une œuvre, la consultation en ligne semble plus hermétique. L’aspect didactique demeure, mais le rapport à l’œuvre est faible. Même si les expositions numériques permettent de ne pas suspendre cette période peu propice à l’évènementiel, difficile d’imaginer que ces solutions supplantent définitivement les expositions « in real life » dans un futur proche.

Anaïs Delpias

Article publié dans le cadre des travaux du master de Villetaneuse, Métiers du livre

crédit photo : Crédit photo : tunechick83 CC 0 ; FormulaBula 20 expo Lisa Mandel ph Jérome Brody 04