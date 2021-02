Portrait des bibliothèques en ”sociétés d'émulation“, ou laboratoires d'idées

C’est un modèle qui existe probablement déjà et dont on aimerait qu’il fasse des émules : des bibliothèques transformées en véritables sociétés d’émulation. Des plateformes de rencontres, d’échanges et de vie où se retrouvent tous ceux qui sont animés par la vie des idées et, plus encore, par cet élan de subjectivité et de libération par lequel chacun conquiert son identité en même temps qu’il construit sa place dans la société.

Des plateformes qui émergent et qui vivent par l’élan spontané des individus d’une localité, qui prennent l’initiative pour partager leurs lectures — bien sûr —, mais aussi pour partager leurs réflexions, leurs réalisations, leurs créations. Autrement dit, leurs passions. Des plateformes qui offrent à tout un chacun les moyens de faire des rencontres et de faire communauté, pour s’en aller ensemble et d’un seul élan sur les chemins de l’espoir et de la joie, réinventer le monde et réenchanter la société.

Des plateformes qui placent les bibliothèques au cœur du mouvement associatif et, plus encore, au cœur de l’élan associatif. Mettent à disposition des populations les moyens et les ressources de faire passions communes. Les moyens de conquérir leur identité et de faire société, sans essayer de mener une politique de civilisation. Des plateformes qui ne sont pas un relais pour diffuser et partager avec ceux d’en bas, mais un levier pour permettre à tout un chacun de s’élever, en prenant le chemin qui est le sien.

C’était le projet des sociétés d’émulation, le projet de ces sociétés locales qui ont fleuri au 19e siècle, ce siècle nourri de ce grand élan de libération. Offrir à l’individu affranchi par le droit la possibilité et le droit de s’affranchir pour de vrai, par la conquête de son talent et de son identité. En se nourrissant de l’un des plus puissants élans de l’humanité : le réflexe à se mesurer aux autres. Le réflexe à se nourrir des autres, de leurs expériences et de leurs réflexions, de leurs réalisations et de leurs créations. Tout simplement, le réflexe à s’inspirer, à se laisser inspirer.

Offrir aux gens des espaces de rencontres et d’interactions, la possibilité de mettre en avant et de confronter leurs talents. Autrement dit, de libérer leur génie. Et ainsi leur offrir la possibilité de se connecter au monde, d’atteindre cette façon parfaite d’être-au-monde et d’être-en-société. Dans une dynamique qui rompt avec cette émulation négative créée par et pour les organisations, en excitant la concurrence et la compétition. Loin de cette émulation normative qui excite en tous l’orgueil et l’ambition avant d’épuiser en chacun le talent et le génie.

La dernière once d’humanité et de vie.

C’était le projet d’une société libérée qui croyait en l’individu libéré plus qu’elle ne croyait au pouvoir des organisations à libérer. Une société qui fit certes de l’instruction un projet de société, mais pas pour éduquer, pas pour former, encore moins pour façonner ; pour nourrir un même élan de liberté, d’épanouissement et, in fine, de naturelle fraternité. Une société presque sans établissements culturels qui s’est illustrée par sa productivité intellectuelle et culturelle. S’est illustrée par cet élan d’émulation positive diffusé dans toute la société.

Aujourd’hui, le réseau est tissé. Les bibliothèques sont implantées sur tout le territoire, dans tous les territoires, qui cherchent par tous les moyens à résister, cherchent le moyen de se réinventer. Cherchent une façon d’exister au milieu d’une société et d’individus qui eux-mêmes cherchent plus que jamais à exister. Dans une configuration que l’on pourrait transformer en belle opportunité. Et si nous réinventions le modèle des sociétés d’émulation ?

crédit illustration : Welcome Images, The gyri of the thinker's brain as a maze of choices in biomedical ethics (original) CC BY SA 4.0 ; ceridwen, The Reading Room at the British Museum, CC BY-SA 2.0