Les livres numériques d'Amazon au coeur d'une guerre avec les bibliothèques

Début décembre, une nouvelle salve : les bibliothécaires américains revenaient à la charge sur la question du prêt numérique, pour les titres publiés officiellement par Amazon. « Le plus grand obstacle pour les bibliothèques est celui créé par les fins de non-recevoir de la part des sociétés : un refus de vendre des services, peu importe le prix », notait déjà l’American Library Association en… octobre 2019.

La guerre contre les bibliothèques

Des négociations ont manifestement commencé, mais la profession n’entend pas rester assise autour de la table des visioconférences pour faire entendre sa demande. « Vous ne devriez pas avoir besoin d’une carte de crédit pour être un citoyen informé. Il est essentiel que les livres continuent d’être une source d’information et que ces livres soient démocratiquement découverts dans les bibliothèques », assure Michael Blackwell, directeur de la bibliothèque du comté de St. Mary dans le Maryland à The Hill.

Dans ce contexte, une pétition a été déclenchée, pour appeler le Congrès à poursuivre son enquête antitrust, en intégrant ce point. Avec plus de 15.600 signatures collectées à date, le document présenté par Fight for the Future, groupe de défense des citoyens consacré aux technologies, exige une action légale contre ce refus de vente aux bibliothèques.

Parce qu’en fin de compte, si l’on ne trouve pas un ouvrage d’Amazon Publishing ou un titre tiré du catalogue Kindle Direct Publishing dans une bibliothèque, le lecteur se retrouve contraint d’aller sur Amazon pour se le procurer. Et les déclarations d’intention de la firme, qui indique avoir ouvert les négociations, ne rassurent personne quant à l’avenir de ces ouvrages.

D’abord, parce qu’ils représentent des produits d’appel pour la firme, qui alimente son service de lecture par abonnement — Kindle Unlimited — avec ces titres. En effet, les grands éditeurs américains renâclent encore à s’engager dans ce programme : pour convaincre et disposer d’un catalogue significatif, Amazon fait donc avec les moyens du bord. Qu’incarnent donc les auteurs autopubilés de KDP, et les ressources éditoriales d’Amazon Publishing.

Coincé, avec ses meilleurs ennemis

Pourtant, un boulevard s’est ouvert quand les éditeurs américains ont imposé des conditions commerciales drastiques aux bibliothèques, doublées de contraintes d’usage qui restreignent fortement les possibilités de prêt numérique.

Mais l’ironie de la situation tient en un point simple : Amazon se retrouve en effet confronté aux mêmes problématiques que les éditeurs. Alors que les bibliothèques disposent d’un accès aux livres papier sans limites de durée, sinon celle de la dégradation du support, le numérique a induit des accords de licences. Lesquels permettent aux éditeurs de totalement contrôler les modalités du prêt, tant technologiques que financières.

Si les groupes éditoriaux — aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde en réalité — brandissent des risques de cannibalisation pour justifier leurs contrats, Amazon se tiendrait logiquement loin de ces questions économiques. Tout simplement parce que l’enjeu de la firme ne tient pas dans la diffusion des œuvres ni leur rentabilité, mais bien dans l’aspect exclusif de leur distribution. Pour obtenir un titre autopublié KDP ou un ouvrage Amazon Publishing, il faut entrer dans la prison dorée de la société bezosienne.

Un porte-parole de l’entreprise assurait que des « discussions concrètes » sont en cours avec la Digital Public Library of America. Par cette dernière, les livres numériques a minima deviendraient accessibles aux bibliothèques. Et de promettre que des tests interviendront prochainement, sans pour autant donner de précisions.

EBOOK: moins chers pour les bibliothèques en 2021 ?

« Nous pensons que les bibliothèques servent un objectif essentiel pour les communautés à travers le pays et notre priorité est de rendre les livres numériques d’Amazon Publishing disponibles d’une manière qui garantit un modèle viable pour les auteurs, ainsi que pour les clients des établissements », précise-t-il.

L'approche législative, redoutée

Mais là encore, aucun détail sur les tarifs, les durées des accords de licences, ou quoi que ce soit d’autre. Pourtant, Michele Kimpton, directrice du développement commercial et stratégique senior à la DPLA, confirme bien les échanges avec Amazon, tout en espérant parvenir à un consensus. Pourtant, elle n’explique en rien quelles sont les difficultés qui ressortent de leurs négociations.

À ce jour, les politiques américains regardent le sujet global du prêt numérique avec distance : deux États ont pourtant proposé une législation visant à réglementer cette interdiction. Des sénateurs de Rhode Island et New York avaient, plus tôt dans l’année, présenté des projets de loi par lesquels les éditeurs seraient obligés d’offrir des licences à des conditions raisonnables.

Pour New York, la prochaine session législative reprendra ces sujets, et la sénatrice Rachel May (démocrate) réaffirme la nécessité démocratique de cet accès facilité pour tous. Une approche à double tranchant, analyse Michael Blackwell : en cas d’échec législatif, un précédent douloureux pour les établissements régirait alors les futurs échanges commerciaux, avec les éditeurs, comme avec Amazon.

Jean Carbonnier, juriste et professeur de droit, le disait : « Ne légiférez qu’en tremblant. »

crédit photo Perfecto_Capucine CC 0