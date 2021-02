Le “Brueghel de la bande dessinée” Willy Vandersteen s'expose

Ouverte du 4 février au 20 mars, cette exposition présente une septantaine de planches réalisées de 1961 à 1970, une décennie des plus inspirantes pour l'un des piliers de la bande dessinée belge, annonce la galerie bruxelloise Huberty & Breyne.

Afin de mettre son travail à l'honneur, les galeristes Alain Huberty et Marc Breyne ont sélectionné 72 planches parmi les plus représentatives de son travail des années 1960. Une période faste où Vandersteen a lancé plusieurs autres séries, et surtout réalisé une trentaine d'aventures de Bob et Bobette avant de laisser son collaborateur Paul Geerts prendre le relais en 1971.

La galerie présente ainsi une demi-douzaine de planches pour chacun des onze albums suivants : Jéromba le Grec, L'Œuf bourdonnant, La Harpe perdue, Lambique au Bois dormant, Le Jongleur au veau d'or, Le Paradis des chiens, Le Sampan mystérieux, Le Vol des songes, Les Ciseaux magiques, Trognica chérie et Wattman.

Le Sampam mystérieux / De sissende sampan - Bob et Bobette / Suske en Wiske Tome 94, 1969

Encre de Chine sur papier, 40,9 x 29,8 cm

L'atmosphère de chacun de ces albums est caractéristique d'une partie du style de Vandersteen : la critique de la société axée sur l'argent dans Le Jongleur au veau d'or, l'hommage au Comics dans Wattman, le suspense et l'exotisme dans Le Sampan mystérieux, les références cinématographiques dans Jéromba le Grec, l'aventure dans L'Œuf bourdonnant, l'Histoire et la magie dans La Harpe perdue, la fantaisie et les contes dans Lambique au Bois dormant, les récits contemporains et animaliers dans Le Paradis des chiens, la science-fiction et l'importance des rêves dans Le Vol des songes, les voyages dans le temps avec Les Ciseaux magiques, et la force des sentiments dans Trognica chérie.

Né à Anvers en 1913 et décédé en 1990, Willy Vandersteen débute sa carrière en 1939 dans des journaux flamands, avant de devenir à la libération le principal contributeur de l'hebdomadaire bruxellois Franc Jeu. C'est en 1945 que sa carrière prend un tournant décisif avec les premières aventures de Bob & Bobette publiées dans le journal De Standaard. Le marque de fabrique de Vandersteen consiste à allier des récits populaires à un encrage lisible et très marqué, ce qui confère déjà beaucoup de puissance à son style. De quoi inciter le rédacteur en chef de Kuifje à demander son intégration au sein de l'équivalent francophone de son magazine, soit le prestigieux Journal Tintin.

Son implication dans le Journal Tintin est décisive pour sa renommée, mais cette reconnaissance ne suffit pas à combler cet insatiable conteur. Après Bob et Bobette qui l'installe déjà au pinacle de la bande Dessinée flamande tout en le faisant également reconnaître par les lecteurs et auteurs francophones, il crée la Famille Guignon, puis, entre autres, Bessy dont il coréalise 68 titres (plus de 900 albums de cette série seront publiés en Allemagne). On lui doit également la création du Chevalier Rouge (plus de 250 albums parus), Safari, Robert et Bertrand, Le Prince Riri, Jérôme, les Farces de Monsieur Lambique, et encore d'autres. Au total, il participe directement à plus de mille albums de bande dessinée (du synopsis à la réalisation en totalité), vendus à plus de deux cents millions d'exemplaires.

Photographie : Le paradis des chiens / Het hondenparadijs - Bob et Bobette / Suske en Wiske, Tome 98, 1969

Encre de Chine sur papier, 42,5 x 29,8 cm