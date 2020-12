La Forêt : 25 originaux de Thomas Ott à découvrir à la Galerie Martel

« Il est le maître des angoisses, des mélancolies et des étrangetés. En blanc et noir, de la pointe d'un cutter, il leur donne vie sur ses cartes à gratter. Pour sa troisième exposition à la Galerie Martel, Thomas Ott offre une nouvelle dimension à son univers intense et habité », annonce la maison de Martin de Halleux.

25 originaux, accompagnés par une sélection d'œuvres de l'artiste autour du thème de la forêt, seront présentés dans cette exposition à la Galerie Martel, ouverte du 15 janvier au 21 février 2021. Une séance de dédicace aura également lieu le samedi 16 janvier, à partir de 15h.

« Une histoire courte, sans paroles, en 25 grandes images qui conduisent un jeune garçon à fuir au plus profond d'une forêt pour y trouver un refuge, mais aussi se confronter aux grandes terreurs des hommes et finalement faire l’expérience de suivre, sans peur, son propre chemin », expliquait l'éditeur à propos de La Forêt, œuvre publiée en novembre dernier.

Thomas Ott est né à Zurich en 1966 et a grandi à Birmensdorf, un petit village en bordure de forêt dans le canton de Zurich. Il est diplômé de l’École des beaux-arts de Zurich et de l’Université d’art de Zurich (ZHdK). Il vit et travaille comme dessinateur de bandes dessinées et illustrateur à Zurich et à Paris. Ses illustrations sont publiées dans différents journaux et magazines à travers le monde. Ses dessins sont exposés dans des galeries à Berlin, Milan, Paris, Zurich...