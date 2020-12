Jeu vidéo, livre idéal #2 : Ghost of Tsushima

Le tigre des neiges, Akiko Higashimura, 2018, traduit par Miyako Slocombe, Le Lézard Noir

Ce manga relate l'histoire de Tamekage « Torachiyo » Nagao, seigneur de Kasugayama, dont l'identité demeure un mystère dans l'Histoire japonaise, le doute persistant sur le fait que Torachiyo ait pu être une femme. L'époque est certes postérieure à Ghost of Tsushima, puisqu'elle se déroule au XVIe siècle, mais on y retrouve les thèmes principaux : l'éducation des jeunes seigneurs dans le respect du bushido, l'organisation féodale du Japon, l'importance des seigneurs locaux, de leurs alliances et des luttes intestines. (Céline Meneghin)

L’histoire commence en 1529, à la naissance du troisième enfant de Nagao Tamekage, seigneur du château de Kasugayama. Son fils aîné n’ayant pas l’étoffe d’un guerrier, Tamekage veut faire de ce dernier-né son héritier, mais à son grand désespoir, c’est une fille qui naît. Il décide alors de l’élever comme un garçon et le nomme « Torachiyo ». Véritable garçon manqué, Torachiyo va grandir dans un petit château des montagnes, sans savoir quel incroyable destin l’attend…

La Pierre et le Sabre, Eiji Yoshikawa, 1935, traduit par Léo Dilé, J'ai Lu

Ce roman relate le parcours initiatique du plus célèbre des bretteurs japonais, Miyamoto Musashi, à partir de la bataille fondatrice de Sekigahara en 1600 qui signe le début du shogunat des Tokugawa. L'importance du bushido, le code d'honneur des samouraïs, la vie quotidienne des paysans et la féodalité sont autant de thèmes communs à Ghost of Tsushima. (Céline Meneghin)

Dans le Japon du XVIIe siècle, Miyamoto Musashi, jeune homme fougueux, n'aspire qu'à se battre. Recherché dans tout le pays, il est recueilli par un moine et n'a bientôt plus qu'un but : tendre à la perfection grâce aux arts martiaux. Son sabre sera désormais serviteur du bien. Il ira de combats en conquêtes à la recherche d'amour et de sagesse, épaulé par le chant de sa tendre Otsu. Un grand classique du récit initiatique qui marie amour, aventure et quête de soi.

Vagabond, Takehiko Inoue, 2012, traduit par Jacques Lalloz, Delcourt

Tout comme La Pierre et le Sabre, Vagabond retrace l'histoire de Miyamoto Musashi (1584-1645), considéré comme le l'un des plus grands samouraïs de l'histoire du Japon. Manga initiatique, on suit donc Musashi qui défie et affronte les plus puissants samouraïs et dédie toutes son existence à la voie du sabre. Manga célèbre, de Takehiko Inoue (Slam Dunk), en pause depuis 2015, qui laisse les fans en plein désarroi avec une série inachevée... (Nicolas Quereuil)

Miyamoto Musashi est un rônin, un samurai errant. Il parcourt les routes du Japon à la recherche des plus grands bretteurs afin de parfaire son art et de devenir un jour le meilleur samurai de l'archipel. Musashi voyage donc à la rencontre des plus grands kenjutsu afin de parfaire son art. De son côté, Matahachi essaie vaillamment de changer pour mériter son nouveau nom de Kojiro Sasaki.

Haïkus ; les paysages d'Hokusai, 2017, Seuil

Les paysages et la composition de haïkus jouent un rôle esthétique, certes, mais crucial dans Ghost of Tsushima. Ils sortent le joueur de combats violents et tendus, tout en renforçant l'immersion, et la profondeur du personnage de Jin Sakai. Découvrir les traditionnels haïkus japonais aux côtés des estampes d'Hokusai est une évidence, tant les uns semblent influencés par les autres, réciproquement. (Antoine Oury)

Après les Haïkus du temps qui passe illustrés par Hokusai, ce nouveau volume des « Classiques en images » renoue avec la tradition du poème court japonais : 58 haïkus de Basho, Buson, Chiyo-Ni, Dakotsu, Issa, Joso, Kyorai, Ryokan, Ryota, Shiki, Shusai, Teishitsu... choisis pour montrer la beauté de paysages réalistes ou imaginaires à travers différentes saisons, les lieux, les états d'âme, la vie au jour le jour... Un recueil qui nous entraîne, sous le pinceau d'Hokusai, grâce à une représentation du monde vivant douce et poétique, dans une belle rêverie.

Le dit des Heiké, 2012, traduit par René Sieffert, Verdier

Moins connu en occident que Le dit du Genji, poème du XIe siècle retraçant la vie du prince impérial Genji, Le dit du Heiké place au cœur de son intrigue non pas la famille impériale, mais des samouraïs, à l'image de Jin Sakai, le héros de Ghost of Tsushima. Le poème issu de la tradition orale, narre la guerre entre les clans Minamoto et Taïra durant la deuxième moitié du XIIe siècle. D'abord vainqueur, le clan Taïra par ses mauvaises décisions, sa cruauté et son arrogance finit par être définitivement défait par les Minamoto. Il s'agit donc d'une chronique guerrière, empreinte de philosophie bouddhique sur le pouvoir. (Céline Meneghin)

Le Dit des Heiké conte l’irrésistible ascension des Heiké, leur pouvoir absolu jusqu’à la mort de Kiyomori, le soulèvement des Genji, l’écrasement définitif des Heiké et l’instauration d’un nouveau système politique, le gouvernement des shôgun de Kamakura au bénéfice de Minamoto no Yoritomo (1147‑1199).

Hagakure, Tsunetomo Yamamoto, 2009, traduit par Josette Nickels-Grolier, Budo éditions

Popularisé par l'excellent film Ghost Dog : La Voie du samouraï (Jim Jarmusch, 1999), le Hagakure est un peu L'Art de la guerre des samouraï. On y trouve un guide spirituel, moral et comportemental qui énonce des principes qu'il importe de suivre, pour rester dans la voie... (Antoine Oury)

Le Hagakure, qui fut écrit au début du XVIIIe siècle, rassemble des préceptes, leçons et épisodes historiques liés à la voie du samouraï. Ce livre fut dicté par un samouraï devenu moine, Tsunetomo Yamamoto, à l'un de ses disciples, Tashiro Tsuramoto, qui compila les récits de son maître dans quelque onze volumes.

Angolmois, Nanahiko Takagi, 2019, traduit par Marina Sanchez, Meian

Ce manga raconte l'invasion des îles japonaises (Tsushima et Iki) par les Mongols. Évidemment, l'invasion a été un échec étant donné que le but était d'envahir complètement le Japon. C'est une œuvre assez dure, qui a été également adaptée en anime. (Alexandre Guerard)

Jinzaburô Kuchii, un samouraï de Kamakura, est exilé à Tsushima où il est chargé par la fille du gouverneur, Teruhi, de défendre l'île des Mongols. Au lieu de la peine de mort, les proscrits ont reçu l'ordre de servir de pions sacrifiables. Ils doivent tenir sept jours jusqu'à l'arrivée des renforts de Kyûshû, mais face aux armes et aux tactiques étranges des Mongols, le maître du clan Sô, Sukekuni, et son fils, Umajirô, se font tuer.

La voie du sabre, Thomas Day, 2002, Folio SF

Récit initiatique dont on apprécie la documentation précise de l'ère féodale japonaise. La touche fantastique enlève une intrigue trépignante. (Cyrille Jaouan, Médiathèque Marguerite Duras, Paris 20e)

Le chef de guerre Nakamura Ito confie son fils Mikédi à Musashi, grand maître samouraï de ce Japon fantastique du XVIIe siècle. Mais le chemin de la sagesse et de la gloire ne sera pas facile pour Mikédi, pendant six ans avec son maître il va se familiariser avec le plaisir, la souffrance au milieu des combats et la trahison avant de retrouver sa promise, l'impératrice Dragon, à Edo.

L'œuvre a été adaptée en bande dessinée, par Mathieu Mariolle et Federico Ferniani, chez Glénat.

Okko, Hub, 2005, Delcourt

Ce Japon médiéval (imaginaire ici) fait décidément bon ménage avec la fantasy. (Cyrille Jaouan, Médiathèque Marguerite Duras, Paris 20e)

Okko, le rônin sans maître, est à la tête d’un groupe de chasseurs de démons et arpente les terres de l’empire du Pajan. Il est accompagné de Noburo, qui cache son identité sous un masque rouge, de maître Noshin, bonze fantasque, et du jeune Tikku, pêcheur devenu membre à part entière du petit groupe à qui Noshin enseigne son art d’invoquer et de communiquer avec les forces de la nature.

Le Clan des Otori, Lian Hearn, 2002, traduit par Philippe Giraudon, Gallimard

La saga, en cinq romans, nous entraîne dans une quête épique, au cœur d'un Japon féodal où se côtoient poésie délicate et terrible violence. Vengeance, traîtrise, honneur et loyauté, beauté, amour fou... derrière les visages impassibles et les codes immuables se cachent des cœurs passionnés et des sentiments farouches. (Cyrille Jaouan, Médiathèque Marguerite Duras, Paris 20e)

Sauvé du massacre des siens par le chef du clan des Otori, le jeune Takeo est précipité dans un monde de violence où il doit trouver sa voie, alors que son cœur brûle pour la belle Kaede. Leur amour survivra-t-il à la guerre et à la haine, aux alliances promises ou rompues ? Bientôt héritier du clan, le chemin qu'il choisira le conduira au paroxysme du danger, de l'épreuve et du sacrifice, au cœur d'un Japon féodal mythique... Dans la fureur des hommes et le déchaînement des forces de la nature, Takeo et Kaede accompliront leur grand destin.

Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive ! N'hésitez pas à partager vos suggestions en commentaires, pour étendre le paysage des lectures associées à Ghost of Tsushima...