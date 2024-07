Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume de PEN America ?

Lors de négociations du 14 mars dernier, la direction avait proposé des restrictions jugées comme vagues et étendues par le syndicat, sur les activités politiques des employés hors service, ce qui pouvait inclure des actions comme signer des pétitions ou participer à des manifestations. Les membres du PEN America United avaient alors affirmé que ces mesures pourraient nuire à la libre expression et à la protection contre les représailles.

Ce juillet, le syndicat a révélé une « bonne nouvelle » : un « accord contractuel provisoire » a été conclu, et qui survient deux semaines après que l'ensemble des membres ait voté à l'unanimité pour autoriser une grève « si nécessaire ».

Pour le PEN America, « le résultat de cet accord témoigne du travail acharné et de l'engagement de toutes les personnes impliquées dans ce processus. PEN America investit dans son personnel talentueux et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble pour faire avancer notre mission importante. » Les termes exacts de cet accord n'ont en revanche pas encore été révélés.

Une polémique, l'autre

Mais chez PEN America, comme l'avait pointé en son temps Jacques Chirac, les problèmes, ça vole aussi en escadrille... Plus de cent traducteurs littéraires ont ce 8 juillet lancé un appel au conseil d'administration de PEN America, pour qu'il transfère la gestion du Fonds de traduction PEN/Heim à une autre institution, rien que ça...

Dans leur lettre ouverte, ces traducteurs expriment leur profonde inquiétude quant à la manière dont PEN America gère la dotation et le fonds, affirmant que l'organisation a négligé ses responsabilités et n'a pas su valoriser le travail de traduction, malgré l'importance croissante de la littérature traduite dans le monde anglophone.

Les signataires sont formels : le succès du fonds s'est réalisé « non pas grâce à, mais malgré » les actions de l'organisation, accusée de favoriser un monolinguisme anglophone et un exceptionnalisme américain : « Nous écrivons aujourd'hui par inquiétude face à la négligence sérieuse et constante de PEN America dans le processus de subvention et la gestion de la dotation, à sa dépriorisation du travail du Fonds et à l'impact délétère de l'effondrement continu de la réputation de PEN America », affirment-ils notamment.

La lettre critique également la PDG actuelle, Suzanne Nossel, pour son orientation présumée pro-gouvernementale et ses liens avec des intérêts corporatifs.

"Peu fiable"

Ils décrivent encore : « Le travail et la réputation du Fonds de traduction PEN/Heim ont également été gravement ternis par la mauvaise gestion de PEN America et un environnement de travail abusif que les employés quittent dès qu'ils le peuvent. Le roulement de personnel est si chronique qu'au cours de la dernière décennie, pratiquement chaque jury du PEN/Heim a compté des membres (limités à des mandats de deux ans) avec plus de longévité institutionnelle que les administrateurs salariés à plein temps sur lesquels le jury est censé compter. »

Et de continuer : « Par conséquent, l'administration des subventions et la communication avec les lauréats incombent trop souvent au jury, plutôt qu'au personnel en rapide disparition. Cela rend, à son tour, de plus en plus difficile le recrutement des membres du jury. Là où le PEN/Heim était autrefois une récompense prestigieuse pour les traducteurs en herbe, il a acquis la réputation d'être peu fiable. »

Les traducteurs proposent de collaborer avec le conseil pour trouver une nouvelle organisation capable de gérer le Fonds avec intégrité et engagement envers la littérature internationale. Fondé en 2003 avec une dotation de 734.000 dollars par le traducteur éminent Michael Henry Heim et son épouse Priscilla, le Fonds PEN/Heim a soutenu la traduction de plus de 200 œuvres en anglais.

Dans une réponse partagée le 17 juillet dernier, PEN America a rejeté ces allégations jugées infondées concernant la gestion des subventions du fonds. L'organisation affirme distribuer régulièrement les fonds conformément aux termes de la dotation depuis plus de 20 ans, bénéficiant à un large éventail de traducteurs de 59 langues, incluant des langues telles que l'arménien et le mongol. L'organisation souligne par ailleurs que de nombreux projets subventionnés ont trouvé des éditeurs et ont été largement reconnus par des publications prestigieuses.

Elle rejette également les attaques personnelles contre sa PDG, Suzanne Nossel, et maintient son engagement envers la traduction littéraire, réfutant les accusations de prioriser l'unilinguisme anglais et l'exceptionnalisme américain. Il valorise enfin ses liens avec PEN International et les centres PEN du monde entier, affirmant son soutien continu aux traducteurs et à la littérature mondiale.

Une année 2024 difficile

Une nouvelle fronde après que plus de 600 auteurs et poètes, y compris Roxane Gay, ont signé une lettre ouverte à PEN America le 3 février dernier, critiquant l'organisation pour avoir donné une tribune à Mayim Bialik, accusée de soutenir des idéologies racistes. Ils dénoncent la mauvaise gestion de PEN envers les écrivains palestiniens et exigent des actions concrètes pour leur protection et la reconnaissance des violences subies.

PEN America avait répondu en affirmant son engagement pour la liberté d'expression et en mentionnant des efforts, certains publics, d'autres discrets, pour protéger les artistes en danger, tout en continuant à appeler à un cessez-le-feu et à la paix dans la région.

Sans parler des controverses entourant PEN America, incluant sa gestion des PEN America Literary Awards, annulés cette année, et du World Voices Festival. Sommes-nous à la veille d'une transformation majeure et nécéssaire de l'organisation ?

