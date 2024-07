Algérie : une maison d'édition ferme sous la pression de conservateurs

Depuis 2015, le Prix Assia Djebar, qui vise à promouvoir la littérature algérienne au niveau national et international, récompense les meilleures oeuvres de fictions écrites en langues arabe, amazighe et française.

Cette année, le choix du jury, présidé par l’universitaire Abdelhamid Bourayou, s’est porté sur Houaria, d’Inaâm Bayoud, publié par la maison d’édition MIM. Le prix lui a été remis ce 9 juillet, en présence de la ministre de la culture, Soraya Mouloudji.

Le roman en question raconte la « décennie noire » qui a eu lieu de 1991 et 2002, durant laquelle les autorités et les islamistes se sont affrontés. Inaâm Bayoud aborde le sujet à travers l’histoire d’une liseuse de ligne des mains, qui plonge dans les existences de personnages appartenant à diverses strates de la société.

Un roman qui attise les tensions d'une Algérie divisée

Dès l’annonce de la lauréate, des internautes, qu’ils soient auteurs ou simples lecteurs, ont exprimé leur mécontentement face à la célébration d’un livre dont le langage utilisé est jugé faible, et qui ne correspondrait pas aux valeurs morales de la société algérienne.

L’écrivain Rabah Kheddouci, par exemple, aurait sur facebook violemment attaqué l’ouvrage qui, selon lui, n’est pas à la hauteur d’un tel prix : « Ce roman a un langage faible, son style est stupide et son niveau est au plus bas, pas digne d’une distinction », rapporte L’Algérie Aujourd’hui.

Un autre auteur algérien, Tayeb Sayad, regrette que le Prix Assia Djebar ait été attribué à un roman qui ne correspond aux critères que la littérature doit suivre. Cette dernière devrait, dit-il, permettre au lecteur de « s’élever grâce à l’éloquence de l’expression, la nouveauté de la pensée ou la noblesse des sentiments humains ».

Une polémique qui va au-delà de la bataille littéraire, puisqu’il est reproché à Inaâm Bayoud d’avoir utilisé des expressions trop crues, notamment s’exprimant avec un langage vernaculaire, le darja. Elle est accusée d’avoir outragé les femmes d’Oranie et de s’être attaquée aux bonnes moeurs, aux règles de bienséance et aux valeurs religieuses et de la nation. Le tout se jouant dans une société algérienne divisée entre ses parties « progressistes » et « conservatrices ».

Des mots crus contre des chastes tympans

Car si elle fut violemment attaquée par une partie du public, Inaâm Bayoud a également reçu de nombreux soutiens, dont celui de l’auteur Waciny Laredj, de Djawad Rostom Touati, écrivain et membre du jury du Prix Assia Djebar, ou encore du journaliste et poète Lazhari Labter.

Ce dernier s’est notamment attaqué à ceux qui appellent à la censure du roman, en invoquant une longue tradition littéraire de langue arabe : « S’ils avaient lu Imrou’l Qays, l’un des piliers fondateurs de la poésie arabe pré-islamique ou Nizar Quabbani, l’autre pilier fondateur de la poésie amoureuse arabe contemporaine, s’ils avaient ouvert ne serait-ce qu’un roman de Tahar Ouettar, Rachid Boudjedra, Djilali Khellas ou encore Amin Zaoui dont les romans fourmillent de mots, de phrases et de passages qui feraient éclater leur chastes tympans… »

Malgré ces soutiens, la maison d’édition MIM a annoncé ce 16 juillet sa décision de fermer ses portes, « contre le vent et contre le feu », dit-elle dans son communiqué : « il n’y a aucun intérêt ni aucun sens à lutter contre l’absurdité. Ce jour, 16/07/24, nous vous annonçons notre retrait de l’édition en laissant “le chameau avec son fardeau”, comme nous l’avons toujours fait »

« Nous n’étions que des défenseurs de la paix et de l’amour et nous ne cherchions qu’à diffuser cela », poursuit la maison d’édition, avant de lancer une appel à ceux qui poursuivront sa mission : « Préservez le pays de la dispersion et préservez le livre, car un peuple qui lit est un peuple qui ne peut être ni asservi ni affamé ».

Crédits image : MIM Editions