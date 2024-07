Des professions littéraires attractives, mais élitistes ?

Rédigé par Wided Merchaoui et Sébastien Picard, le rapport du DEPS s'ouvre une principale observation, aussi simple que révélatrice : « En vingt-cinq ans, les professionnels de la culture ont connu une forte augmentation de leurs effectifs, bien supérieure à celle de l’ensemble des actifs. »

Sous cette dénomination des professionnels de la culture, un ensemble très hétérogène, entre les architectes, professeurs d’art, professions littéraires, du patrimoine, des arts visuels et des métiers d’art, de l’audiovisuel et des spectacles... Mais la hausse globale est bien réelle, de 70 % environ, avec 661.600 personnes dans les effectifs en 2019, contre 389.300 en 1995.

En 2019, les individus exerçant à titre principal une profession culturelle représentent ainsi 2,5 % de l’ensemble des actifs occupés, une part en légère augmentation entre 1995 et 2019 (+ 0,8 point).

Plus nombreux, plus diplômés et plus vieux

Les professions littéraires, soit les « journalistes et cadres de l’édition » d'une part et les « auteurs littéraires et traducteurs », d'autre part, comptent en 2019 93.200 personnes âgées de 15 ans et plus en emploi, contre 68.600 en 1995 (+ 36 %). La croissance est particulièrement marquée pour les auteurs littéraires et traducteurs, passés d'un effectif de 20.800 personnes à 30.300 individus (+ 46 %).

Les effectifs des professions littéraires, en 25 ans, sont devenus bien plus diplômés, puisque la part de titulaires d'un niveau Bac+3 ou plus passe de 55 % à 75 % entre 1995 et 2019, y compris pour les auteurs littéraires et traducteurs (de 68 à 80 %).

Un certain vieillissement des travailleurs s'observe également : les moins de 40 ans incarnent 35 % des effectifs en 2019, contre 48 % en 1995. Les moins de 30 ans ne représentent même que 11 % des individus rattachés aux professions littéraires. La présence des personnes âgées de 40 à 50 ans est même légèrement plus marquée chez les auteurs littéraires et les traducteurs qu'au sein des autres professions.

Ce vieillissement des effectifs concerne pratiquement toutes les professions culturelles, à l’instar de la population active en emploi dans son ensemble. Le phénomène s'applique uniquement aux salariés, cependant, la part des moins de 40 ans passe de 60 % en 1995 à 46 % en 2019 pour les professions culturelles dans leur ensemble. « La population des non-salariés en revanche rajeunit durant cette même période : 38 % d’entre eux ont moins de 40 ans en 2019 contre 33 % vingt-cinq ans plus tôt », souligne le rapport du DEPS.

Une origine sociale favorisée

Avec des diplômes qui pèsent de plus en plus dans les professions culturelles, et littéraires en particulier, l'héritage social et culturel acquiert également une place importante dans les parcours. En 2019, un cinquième des professionnels de la culture ont des parents dont la profession et la catégorie socioprofessionnelle est à dominante cadre, soit près de trois fois plus que pour l’ensemble de la population active en emploi, indique le DEPS.

C'est particulièrement le cas pour les professions littéraires (27 % des professionnels ont des parents avec une PCS à dominante cadre, 29 % pour les journalistes et cadres de l'édition, 23 % pour les auteurs littéraires et les traducteurs). Si l'on considère les dominantes cadre et intermédiaire seulement, le total s'élève déjà à 59 % des professionnels : autant dire que la diversification des origines sociales n'est pas vraiment réussie.

On relève toutefois un situation géographique un peu plus diversifiée : 53 % des professionnels littéraires sont situés en Île-de-France, contre 62 % en 1995. Cette meilleure répartition sur le territoire national s'observe plus particulièrement pour les auteurs littéraires et traducteurs (de 60 à 43 %). À l'inverse, les journalistes et les cadres de l'édition restent le plus souvent franciliens.

La part des professionnels de nationalité étrangère recule dans la catégorie des professions littéraires (de 12 à 8 %), mais la part reste particulièrement importante chez les auteurs littéraires et traducteurs (18 % en 2019, contre 24 % en 1995, toutefois).

Une organisation du travail particulière

Sans trop de surprise, les professions littéraires comptent un grand nombre de non-salariés, notamment « les auteurs littéraires et les traducteurs (75 %) qui connaissent la plus importante progression de cette part en vingt-cinq ans ». En face, les journalistes et les cadres de l’édition sont plutôt peu nombreux à être indépendants (36 %).

44 % des effectifs des professions littéraires connaissent des horaires de travail variables d’une semaine sur l’autre, et le nombre d'heures hebdomadaires travaillées a eu tendance, en 25 ans, à augmenter, sur la tranche de 20 heures à 40 heures. La part des professionnels littéraires travaillant moins de 20 heures par semaine passe de 20 % en 1995 à 13 % en 2019. Le travail à temps partiel est aussi plus fréquent que dans le reste de la population active.

Les journalistes et les cadres de l’édition (57 %) figurent toutefois parmi les professions de la culture qui ont les semaines les plus chargées, travaillant régulièrement plus de 40 heures par semaine.

De nombreux professionnels de la culture déclarent également une pluriactivité (15 %, contre 5 % parmi l’ensemble de la population active en emploi), en particulier, chez les non-salariés, les auteurs littéraires et traducteurs (12 %).

Pour accéder aux emplois, dans le domaine des professions littéraires, les relations personnelles ou professionnelles restent la voie principale (42 %), devant la candidature spontanée (38 %).

« Alors qu’elles représentent près de deux tiers des étudiantes et étudiants suivant des formations culturelles en 2021 comme en 20094, la part des femmes dans les professions culturelles s’élève à 45 % en 2019, soit une part légèrement inférieure à celle de la population active en emploi (48 %) », relève le DEPS. Dans les professions littéraires plus spécifiquement, la part des femmes a augmenté ces 25 dernières années, passant de 45 à 53 % des effectifs (40 à 48 % chez les journalistes et cadres de l'édition, 55 à 62 % chez les auteurs littéraires et traducteurs).

L'étude complète est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, Ravi Shah, CC BY 2.0