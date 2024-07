La justice turque bloque l'accès à la plateforme Wattpad

Lʼautorité des technologies de communication et d'information de la Turquie (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ou BTK) a publié une notification de blocage de la plateforme Wattpad, suite à la décision du 10e tribunal de paix pénal d'Ankara. Présenté sous la référence 2024/6507, l'avis n'était pas accessible au moment de la parution de cet article, le site de l'institution étant hors ligne.

L'Association pour la liberté d'expression (İfade Özgürlüğü Derneği, İFÖD), qui réunit des avocats, des universitaires et des activistes depuis 2017, a déploré la décision judiciaire. Un des membres fondateurs de l'organisation, Yaman Akdeniz, a souligné que la Turquie « était sans doute le premier pays du monde à bloquer l'accès à la plateforme de lecture et d'écriture Wattpad ».

En l'absence d'informations supplémentaires de la part des autorités, difficile d'expliquer les motivations de la décision de justice. Selon Yaman Akdeniz, toujours, le blocage pourrait découler d'une logique de « protection des mineurs de contenus problématiques » ou de « protection de l'ordre public ».

Ne pas craindre la censure

L'organisation non gouvermentale PEN International a vivement dénoncé le blocage en cours de Wattpad, y voyant « encore un autre exemple de la répression qui s'abat sur les livres dans le pays », selon l'expression de son président, Burhan Sonmez.

« Les écrivains et les lecteurs devraient pouvoir écrire et accéder librement à des créations de toutes sortes, sans craindre la censure. Nous demandons instamment aux autorités de lever l'interdiction arbitraire qui pèse sur Wattpad et de mettre un terme à la restriction incessante de la liberté d'expression », a-t-il poursuivi.

Lʼautorité des technologies de communication et d'information de la Turquie n'en est pas à son premier blocage. En avril 2017, l'encyclopédie en ligne Wikipédia avait ainsi été interdite d'accès depuis le pays : ce n'est qu'en 2020 que la Cour constitutionnelle turque le déclarait illégal, en tant que une violation de la liberté d’expression.

En début d'année 2024, la plateforme Twitch se trouvait aussi frappée, pour une durée bien moindre toutefois, puisque, six jours plus tard, les utilisateurs turcs retrouvaient leurs accès.

Une plateforme populaire

Les équipes de Wattpad ont confirmé le blocage, qui « n'est pas dû à un problème technique » et indiqué qu'elles examinaient « la situation et les moyens de rétablir l'accès à Wattpad » dans le pays, rapporte Akit.

Selon la section turque du PEN, mais aussi l'Association des éditeurs turcs et l'Union des écrivains turcs, « la Turquie est le troisième pays parmi les utilisateurs de Wattpad. De nombreux jeunes auteurs ont grandi grâce à la plateforme avant de voir leurs livres publiés par des maisons d'édition, et ont développé une relation suivie avec leur lectorat, à l'occasion de dédicaces et de rencontres. »

Autrement dit, couper les accès à Wattpad leur fermerait un moyen de communication crucial avec leur public, tout en faisant disparaitre des textes populaires. Selon l'agence Bianet, les critiques de groupes conservateurs à l'encontre de la teneur de certains textes publiés sur Wattpad se faisaient de plus en plus menaçantes.

Média ouvert en 2006 par les Canadiens Allen Lau et Ivan Yuen, Wattpad est devenue une des plateformes les plus prisées pour la publication de fan fictions, puis de textes en tous genres. Elle compterait 90 millions de lecteurs et lectrices mensuels dans le monde, et appartient désormais au géant du divertissement sud-coréen Naver.

Photographie : illustration, Focal Foto, CC BY-NC 2.0