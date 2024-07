L'écrivain et journaliste Tony Delsham est décédé

André Pétricien, de son vrai nom, effectue sa scolarité à Schœlcher, dans l'ouest de la Martinique, et songe à suivre les traces de son père, militaire, avant de se tourner vers la presse et l'édition. Après un passage dans la métropole, il rentre au début des années 1970 en Martinique, et souhaite doter l'île d'organes d'information dignes de ce nom.

En 1972, il fonde alors les Éditions MGG (pour Martinique Guadeloupe Guyane, détaille La 1ère), qu'il consacre tout d'abord à la publication d'un journal, Martinique Hebdo, et d'un mensuel de bandes dessinées, tout simplement nommé M.G.G.. Un autre titre satirique s'y ajoutera bientôt, Colick Blag Bo kaye.

Malgré des durées de vie assez réduites (les deux publications s'arrêtent en 1975), ces revues accompagneront l'émergence du 9e art en Martinique, comme le rappelait Africultures, en fédérant « autour d’elles une grande partie des dessinateurs locaux qui allaient faire parler d’eux par la suite : Abel (Patrick Chamoiseau), les frères Nayaradou, Georges Puisy »...

Œuvre protéiforme

Défenseur infatigable de la culture martiniquaise, il met un point d'honneur à ne collaborer qu'avec des « des organes de presse dont les racines sont martiniquaises », rappelait Île en Île.

Patrick Chamoiseau, connu aujourd'hui pour son œuvre littéraire — il a reçu le Prix Goncourt en 1992 pour Texaco (Gallimard) — avait travaillé avec lui sur une bande dessinée, Le retour de Monsieur Coutcha, dont Delsham signait le scénario, en 1984. Sur Madinin'Art, Chamoiseau a rendu hommage à son ami, écrivant : « Tony, la vertu de tes mots à instruire la clarté, t’honore du plus vaste au plus simple, et te dégage, sans limite connue, la trace qui va, qui reste malgré tout, inaltérable. »

Il laisse derrière lui une imposante bibliographie, qui compte notamment les romans Le Salopard (1971, Presses de la Circex), Xavier : Le drame d'un émigré antillais (1981, Éditions M.G.G.), Panique aux Antilles (1985, Éditions M.G.G.) ou encore l'ensemble Le Siècle, en 5 ouvrages. Plusieurs de ses textes ont connu une autre vie sur scènes, par des adaptations théâtrales.

Photographie : Tony Delsham en 2011 (capture d'écran)