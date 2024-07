Les éditions Vega ouvrent une nouvelle collection de light novels

Le light novel est un type de roman japonais populaire depuis les années 1990. Généralement court, il se distingue par un style moderne et proche de la pop culture, partageant souvent les codes du manga. Les light novels contiennent d'habitude des illustrations en couleur et/ou en noir et blanc, dont le nombre peut varier d'un tome à l'autre.

Pour l'année 2025, Vega Éditions prévoit donc de publier huit nouvelles licences de ce genre. Deux d'entre elles ont été révélées lors du festival : My Happy Marriage et Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian.

My Happy Marriage par Agitogi Akumi et Tsukioka Tsukiho, est une série de romans, actuellement composée de huit volumes, encore en cours au Japon. Le manga tiré de cette série est publié chez Kurokawa, et une adaptation animée est disponible sur Netflix.

L'œuvre suit Miyo Saimori, qui descend d’une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels, bien qu'elle-même en soit dépourvue. Sa demi-sœur, héritière de ces dons, la traite comme une servante, et ses parents ne lui témoignent aucun amour. Abandonnée par son entourage, y compris son ami d’enfance fiancé à sa sœur, Miyo est envoyée chez les Kudô pour épouser leur chef, réputé cruel et sans cœur.

Des dynasties aux salles de classe

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian par Sunsunsun et Momoco est également une série de romans composée de huit volumes, en cours de publication au Japon. Elle raconte l'histoire d'Alya, une élève brillante mais distante, qui s'exprime souvent en russe, sa langue maternelle. Ce qu'elle ignore, c'est que Masachika, à qui elle s’adresse régulièrement en russe, comprend parfaitement cette langue.

Le manga adapté de cette série sera publié dans la collection shônen, et l'anime, diffusé ce printemps, est disponible sur Crunchyroll.

Les noms des traducteurs des différents light novels n'ont pas encore été précisés.