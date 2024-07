Adieu à Guy Jouvet, le maître traducteur de Laurence Sterne

Tout a commencé en 1989, deux ans après la création des Éditions Tristram, ainsi nommées parce que nous voulions publier une nouvelle traduction du chef-d’œuvre de Sterne : La Vie et les Opinions de Tristram Shandy. C’est Jean-Michel Rabaté, lui-même spécialiste de James Joyce, qui nous a fait rencontrer Guy, en nous affirmant : « Lui seul est capable de traduire Sterne comme il doit l’être ».

Il avait raison. Jamais auparavant, Laurence Sterne n’avait été traduit avec autant de profondeur et d’allégresse, et Guy Jouvet — totalement engagé dans ce travail, le travail et l’œuvre d’une vie — n’a jamais rien traduit d’autre que Sterne.

En 1998, a paru une première partie de sa traduction de Tristram Shandy, abondamment annotée et commentée. Un événement critique, un succès public et le début d’un puissant mouvement d’intérêt de la part des lecteurs français pour cette œuvre fondatrice du roman moderne — avec celles de Cervantès et de Rabelais.

En 2004, nous en avons publié la traduction intégrale (un millier de pages), complétée par Le Roman politique en 2014, et Un Voyage sentimental suivi du Journal à Élisa en 2017. Soit toute l’œuvre de fiction de Laurence Sterne, en trois volumes, avec des couvertures jaune bouton d’or illustrées par William Hogarth. À l’achèvement de ce gigantesque travail, Guy Jouvet a reçu en 2018 le Prix Bernard Hœpffner.

L’une de nos joies et de nos folies, avec Guy, était qu’il nous envoyait des manuscrits impeccablement calligraphiés, avec une écriture penchée pour les italiques et d’une taille plus petite pour les notes. Un merveilleux spectacle pour les yeux, mais l’obligation, pour les éditeurs, de tout ressaisir sur ordinateur au prix d’épuisantes et désopilantes séances de lecture et de relecture à voix haute qui nous occupaient pendant des semaines.

Car Guy, pas plus qu’il n’avait utilisé de machine à écrire, n’a jamais été équipé du moindre ordinateur ni d’une connexion internet — une sphère technologique qu’il appelait, avec dédain, « le Globe ».

Dans un passage exaltant de Tristram Shandy, Tristram se joue de la mort, en courant plus vite qu’elle, toujours plus vite. Quand la course savante et euphorique de Guy Jouvet à travers la littérature s’est interrompue, ce jeudi, il venait encore de réclamer à son épouse Jeannine du papier pour travailler.

Sylvie Martigny et Jean-Hubert Gailliot du Bureau des Éditions Tristram, à Auch

Crédits : Illustration de Henry William Bunbury, faisant partie d'une série pour La Vie et les Opinions de Tristram Shandy, Gentilhomme de Laurence Sterne, montre le Dr. Slop tenant un livre d'excommunication et pointant Obadiah, partiellement visible, tandis que M. Shandy et l'oncle Toby discutent d'une carte des Flandres. Elle a été publiée le 30 janvier 1773 par J. Bretherton à Londres. Domaine public.