Jean Rouaud lauréat d'une bourse pour l'essai Devenir Vassili Grossman

Après un « processus de discussion collective », plus de quarante auteurs et autrices italiens invités à Francfort en 2024 ont écrit une lettre à Jürgen Boos (directeur de la Frankfurter Buchmesse) et à Innocenzo Cipolletta (président de l’Association des éditeurs italiens, AIE). Ils y expriment leur « malaise » et leur « inquiétude » quant au contexte politique actuel, en Italie et en Europe, et demandent davantage d’échange international pendant la foire.