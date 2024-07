Renaud et Ernest Pignon-Ernest s'associent pour un recueil illustré

Ce projet artistique comprend un recueil inédit, édité par les éditions Alternatives (Gallimard), disponible en librairie dès le 5 septembre 2024, ainsi qu’une exposition exceptionnelle des œuvres originales, qui se tiendra du 2 au 14 septembre 2024 à la Mairie du 13e arrondissement de Paris, suivie d’une vente aux enchères au profit de l’UNICEF.

Ce recueil rassemble une sélection émouvante de 20 chansons intemporelles de Renaud, illustrées par autant d'artistes contemporains de renom : Jean-Michel Alberola, Alione, Hervé Di Rosa, Nelly Maurel, Mustapha Boutadjine, Najah Albukaï, Jo Di Bona, Sêma Lao, Ernest Pignon-Ernest, Rouge Hartley, Bilal Hamdad, Robert Combas, Philippe Garel, Anna Foka, Speedy Graphito, Cristina Ruiz Guiñazù, Françoise Pétrovitch, Jef Aérosol, Catherine Viollet, et C215.

Chaque artiste apportera sa touche singulière à cet ouvrage. Animés par une même volonté de soutenir les enfants en situation d'urgence, les artistes ont choisi de reverser l'intégralité de leurs droits d'auteurs à l'UNICEF.

« L’enfance est une période cruciale et un thème qui traverse beaucoup de mes textes. Je suis ravi de voir qu’avec mon ami Ernest Pignon-Ernest et les artistes qui ont répondu présents pour porter ce projet artistique et solidaire, nous pouvons donner une nouvelle dimension à ces chansons. Ce recueil en hommage aux enfants du monde entier permettra de soutenir les actions de l’UNICEF, première organisation internationale au service des enfants vulnérables. Chacun mérite une chance égale de s’épanouir, d’apprendre, d’être en bonne santé et heureux », explique le chanteur Renaud.

« Je veux remercier très chaleureusement, au nom de l’UNICEF France, Renaud et Ernest Pignon-Ernest d’avoir initié ce projet et tous les artistes qui ont répondu à leur appel », exprime Adeline Hazan, présidente de l’UNICEF France.

Exposition, enchères et mini-concert

Pour célébrer la sortie du recueil, la Mairie du 13e arrondissement de Paris accueillera une exposition exceptionnelle des œuvres originales du 2 au 14 septembre 2024, démontrant ainsi son soutien aux actions de l’UNICEF et sa volonté de promouvoir des initiatives artistiques et solidaires. À l’issue de l’exposition, les œuvres originales seront vendues aux enchères, le vendredi 13 septembre à la mairie.

« Avec quel plus bel événement que celui-ci, réunissant culture et solidarité, pouvions-nous démarrer la rentrée ? La Mairie du 13e est particulièrement fière et heureuse d’accueillir cette manifestation au profit de l’UNICEF ! », indique Jérôme Coumet, Maire du 13e arrondissement de Paris.

Le vernissage de l’exposition, le jeudi 5 septembre 2024 à 19h, offrira une occasion unique de découvrir les œuvres et d’assister à un mini-concert en présence de Renaud et de son cercle d’amis artistes, chanteurs et musiciens.

« L’engagement et le talent de tous ces artistes rendent cet ouvrage unique. Leur générosité crée, à travers ce recueil illustré des chansons de Renaud, une passerelle vers des milliers d’enfants et autant de vies à construire », affirme Adeline Hazan.



Crédits image : ©Laura Gilli / Unicef