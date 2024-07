Louis Hachette Group, le nouveau projet éditorial de Vivendi 

Après l’introduction en bourse d’Universal Music Group en 2021, Vivendi a vu sa valorisation diminuer, restreignant ainsi les perspectives de croissance pour ses filiales comme Canal+, Havas, et Lagardère.

Pour remédier à cette situation et maximiser le potentiel de développement de ses activités, Vivendi a lancé en décembre 2023 une étude de faisabilité pour un projet de scission. Ce projet prévoit que Canal+, Havas, et une nouvelle entité regroupant les actifs dans l’édition et la distribution deviennent des sociétés indépendantes cotées en bourse.

Un projet viable ?

L’étude menée à ce jour a confirmé la faisabilité du projet, dans des conditions satisfaisantes pour tous les partis. Elle a également identifié les places boursières les plus adaptées pour ces trois nouvelles entités, en tenant compte de la nature de leurs activités, et de leur portée internationale.

Ainsi, on apprend que les trois sociétés maintiendraient leurs centres de décision et équipes opérationnelles en France. Canal+ et Havas, bien que cotées à l’étranger, resteraient fiscalement résidentes en France.

Louis Hachette Group, nouvelle création

Le projet de scission inclut la création d’une nouvelle société, dénommée Louis Hachette Group, réunissant les actifs éditoriaux et de distribution de Vivendi, et incluant la participation de 63,5 % dans Lagardère SA et 100 % de Prisma Media. Louis Hachette Group serait coté sur Euronext Growth, à Paris, en cohérence avec la cotation de Lagardère SA sur Euronext Paris.

De son côté, Canal+ serait coté au London Stock Exchange, à l’image de son envergure internationale, notamment dans le cadre de son rapprochement avec MultiChoice. En fonction du succès de l’offre, Canal+ pourrait également envisager une cotation secondaire à la Bourse de Johannesburg.

Havas, opérant principalement à l’international, serait coté sur Euronext Amsterdam sous forme de société par actions de droit néerlandais (NV). Le choix d’une fondation néerlandaise garantirait l’indépendance du groupe, et des droits de vote multiples seraient ainsi proposés aux actionnaires investis à long terme.

Bolloré investit dans Louis Hachette Group

Si ce projet se poursuit, une décision pourrait être prise fin octobre 2024, pour le soumettre à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en décembre 2024. Pour devenir concret, il nécessiterait l’approbation des deux tiers des voix des actionnaires. Aucune autorisation réglementaire n’a été identifiée comme nécessaire à ce jour.

Post-scission, Canal+ et Havas auraient une dette nette quasi nulle, à l’exception de celle liée à l’OPA sur MultiChoice pour Canal+. Louis Hachette Group n’aurait pas d’endettement propre au-delà des 2 milliards € de dette nette de Lagardère, récemment refinancée. Vivendi, de son côté, pourrait avoir une dette nette de 1,5 à 2 milliards €.

Le groupe Bolloré détiendrait environ 30,6 % du capital et des droits de vote dans Canal+ et Louis Hachette Group, et environ 30,6 % du capital de Havas NV, avec plus de 40 % des droits de vote grâce aux droits de vote double. La scission n’entraînerait pas d’offre publique sur Vivendi ou ses entités séparées. Une demande de dérogation à l’OPA obligatoire sera faite à l’Autorité des marchés financiers pour l’apport de la participation majoritaire dans Lagardère SA à Louis Hachette Group.

À ce stade, aucune décision de mise en œuvre du projet n’a été prise et aucune suite ne peut être présumée...

