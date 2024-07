Le blocage de Wattpad en Turquie, une “tendance inquiétante” à la censure

Lʼautorité des technologies de communication et d'information de la Turquie (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ou BTK) a publié une notification de blocage de la plateforme Wattpad, suite à la décision du 10e tribunal de paix pénal d'Ankara. Présenté sous la référence 2024/6507, l'avis ne détaille aucunement les motivations derrière cette rupture des accès.

Selon la section turque du PEN, mais aussi l'Association des éditeurs turcs et l'Union des écrivains turcs, qui s'exprimaient conjointement, « la Turquie est le troisième pays parmi les utilisateurs de Wattpad. De nombreux jeunes auteurs ont grandi grâce à la plateforme avant de voir leurs livres publiés par des maisons d'édition, et ont développé une relation suivie avec leur lectorat, à l'occasion de dédicaces et de rencontres. »

Le blocage de la plateforme a suscité plusieurs réactions en-dehors de la Turquie, notamment celle de l'ONG PEN International, qui a rapidement décrit l'événement comme « un autre exemple de la répression qui s'abat sur les livres dans le pays », d'après les mots de son président, Burhan Sonmez.

L'Union internationale des éditeurs se joint désormais aux protestations, par un mot de Kristenn Einarsson, directeur du Comité Liberté de publier : « Ce blocage jusqu'au-boutiste de toute une plateforme littéraire constitue une restriction évidente de la liberté de publication et s'inscrit dans la tendance inquiétante de la Turquie à restreindre la publication de livres. Nous demandons aux autorités de débloquer Wattpad immédiatement. »

Censure et intimidation

Au moment de la publication de cet article, l'accès à la plateforme reste impossible depuis la Turquie, une situation confirmée par les équipes de Wattpad, qui ont indiqué dans un message l'examen de « la situation et [d]es moyens de rétablir l'accès à Wattpad ».

Lʼautorité des technologies de communication et d'information de la Turquie n'en est pas à son premier blocage. En avril 2017, l'encyclopédie en ligne Wikipédia avait ainsi été interdite d'accès depuis le pays : ce n'est qu'en 2020 que la Cour constitutionnelle turque le déclarait illégal, en tant que une violation de la liberté d’expression.

En début d'année 2024, la plateforme Twitch se trouvait aussi frappée, pour une durée bien moindre toutefois, puisque, six jours plus tard, les utilisateurs turcs retrouvaient leurs accès.

La justice turque prononce de temps à autre l'interdiction d'un ouvrage, à l'instar de celui d'Aslı Erdoğan, Le silence même n'est plus à toi (traduit par Julien Lapeyre de Cabanes, Actes Sud), dont la diffusion est interdite dans les prisons, bibliothèques publiques, écoles et autres institutions depuis une décision rendue en avril 2023.

Le pays reste par ailleurs connu pour sa forte répression exercée contre les auteurs et éditeurs. Citons les cas de Selahattin Demirtaş, écrivain et député condamné à 42 années de prison, le 16 mai 2024, par une cour pénale d'Ankara, et d'Osman Kavala, éditeur et mécène condamné à la prison à perpétuité en avril 2022. Les deux ont le point commun d'être des opposants déclarés du président Recep Tayyip Erdoğan...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0