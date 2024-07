D'Étretat à Dieppe, lire sur les plages normandes

Initiée en 2006, l'opération « Lire à la plage » est devenue le projet phare du Département de la Seine-Maritime pour favoriser l'accès gratuit à la lecture. Ces bibliothèques de plage éphémères rencontrent un grand succès, attirant chaque année près de 40.000 lecteurs de tous âges et horizons.

La Médiathèque départementale de la Seine-Maritime met à disposition 13.000 ouvrages soigneusement sélectionnés. Qu'ils soient amateurs de romans, nouvelles, recueils de poésie, livres documentaires ou bandes dessinées, les lecteurs y trouveront de quoi satisfaire toutes leurs envies littéraires.

Des trésors littéraires accessibles au travers d'une expérience simple et agréable : empruntez un livre et installez-vous confortablement sur l’un des transats mis à disposition. Le service est gratuit et accessible tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés, de 11h à 19h.

Les cabanes « Lire à la plage » seront posées à Criel-sur-Mer, Dieppe, Étretat, Fécamp, Le Havre, Le Tréport, Sainte-Adresse, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses, Yport et Le Mesnil-sous-Jumièges

Des lectures, activités et rencontres thématiques

En lien avec l'actualité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, une sélection d'ouvrages sur le sport est mise en avant. Cette thématique est également célébrée par une journée spéciale au Tréport le 10 juillet, dédiée à la promotion et à la découverte d'activités physiques et sportives.

L'association Tricote un Sourire invite les estivants à participer à des ateliers de pompon et de tricot pour confectionner une œuvre monumentale aux couleurs des anneaux olympiques. Ces ateliers se dérouleront à Fécamp, au Havre et au Tréport, ajoutant une touche créative et collaborative à l’événement.

Pour commémorer le 80e anniversaire du Débarquement, des rencontres avec Jean-Christophe Ballot sont organisées dans plusieurs cabanes, notamment à Dieppe, Le Tréport, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Valery-en-Caux, Sainte-Adresse et Veules-les-Roses. Ces rencontres accompagnent son exposition photographique « Le Dormeur du rivage, poème épique ».

Crédits : Lire à la plage © Mathieu Deshayes - Département de la Seine-Maritime

Les cabanes littéraires proposent également diverses animations pour tous les âges. À Fécamp, l'association Lire et Faire Lire organise régulièrement des lectures de contes.

Au Havre et à Sainte-Adresse, les associations Les Ancres Noires et Autrement Dire prennent le relais, tandis que la médiathèque l’Escale anime des séances à Saint-Jouin-Bruneval et la bibliothèque Les Amarres à Yport.

Pour connaître tous les détails des animations et des événements, rendez-vous sur la page Facebook de « Lire à la plage »

Crédits image : Ibex73 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0