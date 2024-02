Outre-Manche, la Royal Society of Literature secouée par la modernité

Fin 2021, membre de la Royal Society of Literature depuis 2004, auréolée du Booker Prize et du succès de son roman Fille, femme, autre (trad. Françoise Adelstain), Bernardine Evaristo devenait la première femme noire nommée présidente de l'institution, dont elle était déjà la vice-présidente depuis novembre 2020.

Cet événement historique s'accompagnait d'une attente presque démesurée. « Bien que fondée il y a 200 ans, la Société royale de Littérature embrasse avec audace le XXIe siècle, en défendant toujours plus l'idée d'une culture égalitaire », avançait alors la présidente fraichement nommée. Son mandat de 4 ans s'accompagnait ainsi d'une volonté de modernisation de l'institution séculière...

Diversité et mérite littéraire

Avant même l'arrivée d'Evaristo, la Royal Society of Literature s'efforçait de faire évoluer son fonctionnement et, surtout, son image. Cette « société » compte environ 600 membres, élus par leurs pairs en fonction de leur « mérite littéraire » : un mode opératoire qui peut faciliter les nominations consensuelles et un certain entre-soi.

À la fin des années 2010, la RSL proposait ainsi « 40 Under 40 », une opération destinée à baisser l'âge moyen de ses membres — à l'époque, seuls 3 d'entre eux étaient âgés de moins de 40 ans. Un souci de diversité qui paya rapidement : parmi les nouveaux élus, 73 % étaient des autrices, et 30 % des professionnels rattachés à des minorités. Mais, actuellement, seuls 4 % des « fellows » sont âgés de moins de 40 ans...

Dans la foulée, « Open initiative » a été plus loin encore dans la réforme, en proposant au grand public de désigner de potentiels nouveaux membres, toujours élus, cependant, par leurs pairs. Ces deux dernières années, une soixantaine d'entre eux ont bénéficié de ce dispositif pour rejoindre l'institution.

Cette ouverture d'un cercle longtemps difficile d'accès n'a pas convaincu tous les membres de la RSL. Romancier et biographe, Piers Paul Read y a été nommé en 1972, mais a présenté sa démission en 2018, considérant que le mérite littéraire passait au second plan. « On nous a expliqué que trop de membres étaient des hommes blancs vivant à Londres, alors je me suis dit que si cela posait problème, je pouvais laisser ma place à quelqu'un d'autre », rapporte-t-il au Telegraph.

Le romancier Philip Hensher, « fellow » depuis 1998, est du même avis : citant la nomination de VS Naipaul en 1962 comme exemple de diversité précoce, il assure que l'institution « a baissé ses standards » aujourd'hui.

Dans une publication sur Facebook, Bernardine Evaristo a elle-même répondu aux critiques, précisant : « Le nouveau mode de nomination des fellows suit toujours les mêmes directives constitutionnelles de la RSL : les auteurs doivent avoir produit le même volume d'œuvres qu'auparavant [soit “deux œuvres au mérite littéraire flagrant”, NdR]. Le processus est en réalité plus transparent et inclusif, désormais. »

Elle analyse par ailleurs la composition des membres, en rappelant que 55 % des fellows sont âgés de plus de 65 ans et 34 % de plus de 75 ans, quand la population britannique compte seulement 20 % de citoyens âgés de plus de 60 ans. Une surreprésentation qu'il est nécessaire de prendre en compte, selon elle, pour assurer une incarnation juste des lettres britanniques.

Des décisions « radicales » ?

Plusieurs démissions d'auteurs membres de la Royal Society of Literature viennent dénoncer des orientations qualifiées de « radicales » au sein de la paisible institution. Lors de l'assemblée générale annuelle de novembre 2023, plusieurs participants rapportent qu'une discussion autour d'un soutien public à Salman Rushdie aurait été coupée court par l'administration.

En décembre, la revue de la RSL, Review, a vu son dernier numéro écarté, et sa rédactrice depuis 7 ans, Maggie Fergusson, remerciée. Un départ « d'un commun accord », selon la RSL, mais qui n'a pas manqué d'inquiéter un peu plus certains membres, ou des proches de l'institution, comme Anne Chisholm, ancienne administratice.

« Bien sûr que la RSL, comme toutes les vieilles institutions, a un passé qu'il faut interroger : elle doit changer avec son temps. Mais je m'inquiète du rythme et de la manière dont sont menés ces changements, qui ont mis de côté trop de membres, en montrant peu de respect pour l'histoire de la RSL », explique-t-elle au Guardian.

Dans sa réponse, Evaristo a interrogé le qualificatif « radical », utilisé pour les récentes initiatives de la RSL, en rappelant qu'elle était elle-même membre de la RSL depuis 2004, sans le pouvoir, en tant que présidente, de la réformer. Elle a toutefois salué le travail de Molly Rosenberg, la directrice, et de Daljit Nagra, poète britannique à la tête du conseil d'administration.

Il y a quelques jours, l'administration de la RSL a sollicité ses membres par courrier, les incitant à ne pas « participer à une campagne concertée de désinformation ». Ambiance...

Photographie : Somerset House, à Londres, siège de la Royal Society of Literature (illustration, Bob Broglia, CC BY-ND 2.0)