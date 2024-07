Deux ans après, Hunter X Hunter revient en septembre (enfin presque)

Le volume 37 a été initialement publié le 4 novembre 2022, ce qui avait été jugé comme un signe d'amélioration de la santé du mangaka, Yoshihiro Togashi. Le retour du manga avait été marqué par la sortie du chapitre 391 le 24 octobre 2022, après une annonce faite durant l'été 2022 dans le Weekly Shōnen Jump.

Il apparaît aujourd'hui plausible que la publication de Hunter X Hunter puisse reprendre sous peu : Yoshihiro Togashi avait lui-même annoncé sur Twitter que les chapitres 401 à 410 étaient en phase de finalisation. Un nouveau volume contenant ces chapitres qui pourrait réitérer le succès commercial rencontré par le volume 37, qui s'était écoulé à plus de 500.000 exemplaires en seulement quatre jours.

Le même tome, traduit par Thibaud Desbief, est paru en France en mars 2023 chez Kana, et s'est écoulé à 49.898 exemplaires selon Edistat, quand le 36 s'est vendu à 56.450 exemplaires dans l'hexagone.

Il faut néanmoins souligner que Hunter X Hunter ne reprendra pas une sérialisation hebdomadaire, dans le but de préserver la santé de l'auteur. Le manga optera probablement pour une publication par lots. Actuellement, la série est au cœur de l'arc de la Guerre de Succession, où les fans peuvent s'attendre à suivre les péripéties de Kurapika dans sa lutte acharnée contre la royauté...

On attend à présent la date de sortie française.

Ce fragile mangaka

En 2023, Yoshihiro Togashi avait exprimé ses incertitudes quant à la capacité de terminer son manga. Lors d'une interview sur la chaîne japonaise IWakura to Yoshizumi no Bangumi, il avait alors partagé une des quatre fins potentielles pour la série.

Le mangaka avait néanmoins espéré pouvoir conclure l'histoire selon un scénario qui lui permettrait de se sentir pleinement satisfait, sans suivre les schémas prédéfinis des fins envisagées. Débuté en 1998 dans le célèbre magazine Weekly Shōnen Jump de l'éditeur Shueisha, et souvent comparé à Naruto et One Piece, le manga a souffert de la santé chancelante de Togashi, ce qui a grandement affecté la régularité de publication des chapitres.

Hunter x Hunter suit les aventures de Gon Freecss, un jeune garçon qui découvre que son père, qu'il pensait mort, est en réalité un Hunter légendaire, un individu d'élite autorisé à traquer des trésors rares, des territoires inexplorés et même d'autres individus. Déterminé à trouver son père, Gon se lance dans le difficile examen des Hunters pour suivre ses traces, rencontrant en chemin des amis fidèles tels que le vengeur Kurapika, le médecin en herbe Leorio, et l'enfant prodige et ex-assassin Killua.

À LIRE - One Piece : à 19 ans, Eiichirō Oda esquissait déjà Luffy

Hunter x Hunter a été adapté en deux séries animées. La première, réalisée par Nippon Animation, a été complétée par trois OAV entre 2002 et 2004. La seconde adaptation, par Madhouse, a repris l'histoire depuis le début, et est actuellement disponible sur la plateforme Netflix. La série a enfin été déclinée en deux films d'animation, Hunter x Hunter: Phantom Rouge et Hunter x Hunter: The Last Mission, sortis respectivement en janvier et décembre 2013.

Crédits image : Toho