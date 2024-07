Bonbon Citron, des livres surprenants pour élagir l'horizon des enfants

Bonbon Citron, « projet de très longue date, né de rêves et de la conviction de pouvoir faire mieux », selon sa fondatrice, Alice Pfältzer, propose déjà cinq titres à son catalogue, en quelques mois d'existence. De L'imagier qui chatouille à La danseuse aux crampons, les ouvrages sont destinés à des enfants de 6 mois à 7 ans, en fonction des récits.

Deux nouveaux titres se profilent : La vie cachée des animalEs, pour découvrir les femelles du monde animal, souvent invisibilisées, et Mon ABCdaire des émotions et des sentiments, un album illustré pour expliquer et comprendre les émotions, et en particulier les siennes...

Des artistes à l'œuvre

Elle-même autrice et illustratrice, Alice Pfältzer s'entoure de collègues pour mettre en place des univers graphiques différents, mais toujours accueillants et colorés.

Ainsi, La vie cachée des animalEs s'arrête sur les femelles de plusieurs espèces et leurs incroyables talents, des lionnes aux chèvres, en passant par les poissons-clowns et les crocodiles... Les textes, qui dispensent de surprenantes informations sur ces merveilles naturelles, sont signés par Delphine Debieu, qui a étudié la psychologie et les neurosciences, pour se spécialiser dans l'éthologie [l'étude du comportement animal, NdR] et l'éthique animale.

Les illustrations ont été assurées par Franche Hirsute, qui consacre également une bonne part de son travail à la mise en lumière de la nature, des animaux et des animales.

Mon ABCdaire des émotions et des sentiments n'est pas en reste, avec les réalisations d'Amédine, autrice-illustratrice qui maitrise ici aussi son sujet. Sur son compte Instagram, elle publie en effet depuis quelques années de courtes histoires autour des émotions, pour les petits comme pour les grands.

Notons que ces autrices-illustratices font, avec ces publications, leur entrée au sein du catalogue de Bonbon Citron.

D'autres surprises

Disponibles en précommande sur la plateforme Ulule, les ouvrages ont assurément rencontré leur public, puisque l'objectif initial de la collecte a été triplé. La maison d'édition a, en conséquence, ajouté des contreparties pour les lecteurs et lectrices fidèles : des marque-pages, mais aussi des illustrations tirées des deux livres.

Avec le dépassement du Palier 4 de la collecte, une nouvelle surprise attend les soutiens du projet. Quant à Bonbon Citron, la maison pourra poursuivre la constitution de son catalogue, avec des livres « qui permettent à tous les enfants de se voir représenté·es dans les livres qu’ils et elles feuillettent, à travers des histoires positives et rigolotes ».

Photographie : Bonbon Citron

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule