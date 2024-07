Henri Causse, figure des éditions de Minuit et homme de l'ombre, est mort

« Aux côtés de Jérôme Lindon puis avec sa fille Irène, Henri Causse a joué un rôle considérable dans l'édition et la librairie indépendantes en France, à l'APU puis à l'ADELC », décrit les éditions de Minuit, avant de rappeler son rôle de responsable des réseaux d'insoumis et de déserteurs contre la guerre, durant la guerre d'Algérie.

Pour l'adjointe à la maire de Paris, Laurence Patrice, « une légende de l’édition nous quitte, qui a tant œuvré aux côtés de Jérôme Lindon et après lui à faire des éditions de Minuit, cette maison unique ». Et d'ajouter : « Henri Causse était aussi le mentor, référence suprême de la librairie indépendante, celui qui lui a permis de rester ce réseau exceptionnel. »

Selon le co-fondateur de Diacritik, co-rédacteur en chef de la revue Collateral, et directeur de collection, Johan Faerber, « c’est un des artisans majeurs de l’édition du second demi-siècle qui disparaît. Et un homme aux réflexions acérées, défenseur hors pair de la littérature la plus exigeante et la plus unanime ».

Le romancier Clément Benech, qui a eu « le privilège » de déjeuner une fois avec Henri Causse à Bordeaux, évoque auprès d'ActuaLitté « un homme extrêmement sympathique » qui, malgré son âge avancé, dégageait « une grande jeunesse, parlant avec vivacité, émaillant la conversation de blagues, et toujours parfaitement au courant des dernières tendances de la littérature contemporaine ». « Henri Causse conversait naturellement, faisant fi des barrières générationnelles, ce qui le rendait accessible à tous. », conclut-il.

Une figure historique des éditions de Minuit

Henri Causse fut avant tout une figure prépondérante, et de l'ombre, de l'aventure des éditions de Minuit, à partir des années 60. Fondées en 1941 en pleine occupation allemande de la France, les éditions ont été initiées clandestinement par Jean Bruller (plus connu sous le nom de Vercors) et Pierre de Lescure. Elles se sont distinguées par la publication de textes résistants et subversifs, notamment le célèbre Le Silence de la mer, du même Vercors.

Après la Seconde Guerre mondiale, la maison d'édition rencontre des difficultés financières. Jérôme Lindon, qui avait rejoint la maison en 1946 en tant que chef de fabrication, en fait l'acquisition en 1948, puis la dirige jusqu'à son décès en 2001.

Henri Causse rejoint la maison à partir de 1964, participant à l'aventure éditoriale de certains des plus grands noms de la littérature du XXe siècle, comme Samuel Beckett, Claude Simon, Marguerite Duras, et Robert Pinget, mais aussi plus récemment Jean Echenoz, Marie NDiaye, Laurent Mauvignier, Caroline Lamarche, Bertrand de La Peine, Vincent Almendros, Julia Deck...

En janvier 2022, les Éditions de minuit intègrent le groupe Madrigall, comme la librairie Compagnie. Henri Causse en reste alors le directeur commercial.

Du combat du prix unique à celui pour les librairies

Henri Causse fut également une figure centrale de l'Association pour le prix unique, initiée par son camarade Jérôme Lindon, qui mena en son temps un important travail de sensibilisation auprès des pouvoirs publics sur la nécessité d'une telle mesure. S'appuyant sur le rapport Chetochine rédigé dans les années 1970, l'association demandait son instauration pour « préserver la création littéraire et protéger les librairies indépendantes ». La « loi Lang » sera finalement appliquée le 10 août 1981, grâce à un fort engagement de l'éditeur et son association.

Cette bataille pour le prix unique du livre a constitué un épisode déterminant dans la réflexion globale et toujours actuelle sur l’économie du livre. Quelque années plus tard, le 23 décembre 1988, naît l’Association pour le Développement de la Librairie de Création (ADELC), qui entend apporter sa pierre à l’édification d’un marché régulé, pluraliste et promoteur de la diversité. Là-encore, Henri Causse en est à l'origine, avec les quatre éditeurs français Gallimard, La Découverte, Minuit et Le Seuil.

Face aux défis posés par la grande distribution et les contestations réglementaires, notamment de la Fnac et Leclerc, elle vise à préserver l'indépendance et le développement des librairies indépendantes, reconnaissant leur rôle crucial dans la diffusion culturelle.

À partir de 1988, elle est financée par les contributions des éditeurs et soutenue par France Loisirs et la Direction du livre. Elle offre un soutien continu aux librairies, aidant à leur survie et à leur essor dans tout le pays. Elle vise à soutenir et professionnaliser le réseau des librairies de littérature générale, bénéficiant ainsi aux lecteurs et à l'ensemble des acteurs du livre. Pour ce faire, elle offre un soutien financier principalement sous forme de participations en capital et de prêts à taux zéro, répartis sur huit ans, avec une période de franchise de deux ans.

Outre l'aspect financier, l'ADELC offre un accompagnement personnalisé sur le terrain, couvrant la gestion d'entreprise, le montage financier, les questions juridiques, et la gestion des stocks, entre autres. Cette aide est adaptée aux spécificités de chaque librairie, prenant en compte les contextes géographiques et économiques, et s'étend à divers projets tels que la création, la transmission, le développement, et la restructuration des librairies.

On l'aura compris, Henri Causse fut une figure de l'ombre, mais précieuse, des Lettres Française, durant la seconde partie du dernier siècle, et le début de celui qu'on habite.

Crédits photo : bâtiment des éditions de Minuit (LPLT ; CC BY-SA 4.0)