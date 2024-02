Gaza : 600 écrivains et poètes accusent PEN America

Cette lettre réagit notamment au choix de PEN America de donner une tribune à l'actrice et productrice américaine, Mayim Bialik, le 31 janvier dernier : « Une personne engagée dans l'idéologie raciste du sionisme », affirment les signataires.

Elle évoque des protestations internes et de Writers Against the War On Gaza (WAWOG), parmi lesquelles ceux de l'écrivaine palestinienne Randa Jarrar, qui aurait été « violemment expulsée » de l'événement qui a accueilli Bialik, la menaçant d'appeler la police si elle ne se taisait pas.

En réaction, les signataires exigent « que PEN America s'excuse auprès de Jarrar pour ces actions et prenne des mesures plus concrètes pour soutenir les écrivains palestiniens face à une nouvelle vague de répression, de représailles et de bigoteries dans l'édition, l'académie et les industries des arts créatifs. »

Mais aussi que « PEN America crée une stratégie juridique pour obtenir immédiatement l'asile pour les auteurs et poètes palestiniens », et réponde « à la menace extraordinaire que représente le génocide des Palestiniens par Israël pour la vie des écrivains en Palestine et pour la liberté d'expression partout dans le monde ». Enfin, que l'organisation publie une déclaration officielle concernant les 225 poètes, dramaturges, journalistes, universitaires et romanciers tués à Gaza, « et nomme leur meurtrier : Israël, un État colonial sioniste financé par le gouvernement américain ».

Les auteurs de cette lettre ne mâchent pas leurs mots : « PEN America perpétue continuellement l'état-nation fasciste, ce qui devient particulièrement dangereux lorsque l'organisation est si désireuse de définir la citoyenneté littéraire et la liberté de parole. Quelle liberté PEN protège-t-il, si en dehors des communiqués de presse enterrés sur son site web, PEN est resté silencieux sur les journalistes palestiniens, écrivains et poètes assassinés par Israël ? »

Réponse de PEN America

PEN America confirme que « la guerre à Gaza a fait un nombre catastrophique de morts parmi les écrivains et artistes palestiniens et a conduit à la destruction de précieux centres culturels, bibliothèques et établissements d’enseignement ». Tout en rappelant, que « les attaques préméditées du 7 octobre contre Israël ont visé un festival de musique en plein air, ainsi que des écrivains et artistes israéliens assassinés ou pris en otages ».

Les co-signataires de la missive affirment que quand le 25 octobre, PEN International a appelé à un cessez-le-feu, « pendant ce temps, PEN America est resté silencieux, et il est devenu évident pour le public quelles vies et quelles voix comptent pour lui et lesquelles ne comptent pas ».

En réponse, l'organisation assure que des actions ont été menées : « Certaines ont été publiques, d’autres ont été déployées en coulisses pour protéger les artistes et écrivains en péril que nous aidons », assure-t-elle, et de continuer : « Depuis octobre, nous avons publié des déclarations et des commentaires sur les menaces à la liberté d'expression émanant du conflit et de ses répercussions aux États-Unis et dans le monde. » Elle ajoute : « Ce travail est en cours et nous continuerons de nous exprimer dans les semaines et les mois à venir sur les domaines de notre mission où nous pensons que notre voix peut apporter une valeur distinctive. »

Les signataires exigent que PEN America manifeste le même engagement contre la détention « illégale » du directeur du Freedom Theatre de Jénine, Mostafa Sheta, par les forces israéliennes, comparativement à son action contre les détentions dans des pays opposés aux États-Unis.

Ils critiquent l'organisation pour sa focalisation sur la censure aux États-Unis tout en ignorant la répression des voix palestiniennes, exacerbée par le financement américain d'Israël. Enfin, ils invitent PEN à adopter une position ferme et claire contre le génocide, dépassant une neutralité tiède pour honorer sa mission de défense de la liberté d'expression et des écrivains persécutés.

De son côté, l'organisation se dit « dévastée et pleure ces pertes graves et continues ». Elle espère que les négociations multinationales en cours aboutiront à un cessez-le-feu mutuellement convenu, mettant fin aux frappes aériennes meurtrières, et qu'une résolution pourra être trouvée qui sauvera des vies dans la région, préservera des cultures riches et variées et ouvrira la voie à une paix durable qui permet à tous la liberté et la créativité.

Et de conclure : « En tant qu’organisation ayant pour mission de favoriser la liberté d’expression et de soutenir les écrivains, nous sommes angoissés par l’impact direct du conflit actuel entre Israël et le Hamas sur les écrivains, les artistes, la culture et les perspectives de discours au-delà des différences, valeurs essentielles à PEN America. »

Dans la nuit de dimanche à lundi, une opération israélienne à Rafah, au sud de la bande de Gaza, a entraîné la mort d'une centaine de Palestiniens, selon le Hamas. Cette ville, cible de la guerre contre le Hamas, a vu la libération de deux otages israéliens, Fernando Simon Marman et Louis Har, lors d'un raid nocturne. Les frappes israéliennes ont touché des habitations et des mosquées, faisant environ 100 morts palestiniens selon le Hamas.

À LIRE - À Gaza, bibliothèques et archives victimes de la guerre

Des pays comme les États-Unis, la France ont exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences humanitaires d'une offensive militaire à Rafah, densément peuplée et refuge pour les civils fuyant les combats. Le Hamas a prévenu qu'une offensive sur Rafah compromettrait tout accord sur la libération des otages restants.

Crédits photo : Destruction d'une tour résidentielle à Gaza suite à un bombardement israélien le 7 octobre (Palestinian News & Information Agency (Wafa), CC BY SA 3.0)