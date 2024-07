Qui veut Intégrer l'équipe de traductions de l'ENS Éditions ?

ENS Éditions publie des ouvrages de chercheurs français et étrangers dans des domaines clés tels que la philosophie, la littérature, la linguistique et bien d'autres, provenant de l’ENS ou d’autres sources, intégrés dans des collections identifiées.

Le ministère de la Culture, via le DEPS, soutient depuis près de 50 ans des études culturelles variées et publie les résultats de ses recherches. Ensemble, ENS Éditions et le ministère de la Culture publient des traductions en français de grands textes des sciences humaines et sociales, couvrant diverses langues et problématiques culturelles, dans les collections d’ENS Éditions.

Processus de sélection et de validation

Le comité scientifique du projet « Traduction de grands textes » évalue et sélectionne les propositions de traduction.

La composition du comité scientifique inclut : un(e) chargé(e) d’études du ministère de la Culture, DEPS, le responsable des éditions du DEPS, le/la vice-président(e) Recherche de l’ENS de Lyon, le responsable d’ENS Éditions de l’ENS de Lyon, ainsi que des membres nommés parmi la communauté des enseignant(e)s-chercheur(e)s expert(e)s. Le calendrier des expertises prévoit que le comité se réunit en mars tous les deux ans.

Pour soumettre un projet, compléter l’annexe A et l’envoyer à isabelle.boutoux@ens-lyon.fr et ines.cartier@culture.gouv.fr avant le 15 décembre de chaque année civile. Le mail doit comporter le titre « Traduction de grands textes ».

Les porteurs de projet doivent valider la traduction en échangeant directement avec le traducteur ou la traductrice et l’auteur, relire et valider les épreuves, et rédiger une introduction scientifique à la traduction. Ils doivent également garantir la qualité des échanges entre l’auteur, le traducteur ou la traductrice, et le comité de pilotage. Il est crucial de respecter le calendrier fourni par le DEPS et ENS Éditions au début du projet, en veillant à ce que la traduction, l’établissement du texte en français, et la remise de la préface soient achevés dans un délai maximal de 18 mois à partir du début de la traduction.

L'annexe A du document de présentation du projet de traduction doit inclure : le titre de l’ouvrage (dans sa langue d’origine et en français), la date de publication initiale, et la mention de l’éditeur, avec, si disponible, une copie au format PDF du texte original ; les coordonnées et la situation académique de l’auteur ou du directeur/de la directrice de l’ouvrage ; les coordonnées et la situation académique du porteur/de la porteuse du projet de traduction ; un résumé de l’ouvrage (1500 signes max) ; un argumentaire expliquant l’originalité du livre, son positionnement dans le champ et sa postérité (3000 signes max) ; un synopsis du livre détaillant sa structuration et ses parties (3000 signes max) ; l’intérêt de la traduction en français (3000 signes max), incluant les éventuelles recensions ; des mots-clés ; et le lectorat visé, incluant les étudiants de premier et troisième cycles, les universitaires et chercheurs, ainsi que le grand public curieux et averti. Il faut également inclure un planning prévisionnel pour la traduction et la préface.

Crédits photo : LPLT (CC BY-SA 3.0)