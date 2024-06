Chickadee et Hermès.

Hermès et Chickadee.

Deux évidences. Deux étoiles qui filent à toute allure, se croisent, se perdent… pour se retrouver ?

Unité de temps et de lieux, Paris, Moon est l’histoire de ces deux passereaux/marginaux qui devaient nécessairement se rencontrer, sous les auspices de la Lune.

Laissons-nous emporter, en 5 heures chrono, de péripéties, de rencontres buissonnières, à travers un Paris nocturne où tout n’est que magie et fulgurance, au rythme d’une course contre la montre, de peur que cet amour fou naissant ne s’étiole.

Paris, Moon est un roman magnétique, électrique et brûlant, une histoire d’amour, pop, entre poésie et fulgurance rock’n’roll, écrit à quatre mains par Brisa Roché, la chanteuse indé, compositrice polymorphe à l’excentricité entêtante et Merle Leonce Bone, l’enfant terrible, dandy punk.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Couronne