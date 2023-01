En Russie, un éditeur indépendant frappé par les lois homophobes

Basée à Moscou, la maison d'édition indépendante Popcorn Books est visée par une enquête du ministère de l'Intérieur. Le signalement découle du député Alexander Khinshtein, membre de Russie unie, parti politique qui soutient vigoureusement Vladimir Poutine.

Le mardi 10 janvier, Khinshtein s'est félicité de l'ouverture de l'enquête, espérant « que ce cas sera présenté devant la justice et que Popcorn Books aura ce qu'il mérite pour avoir défié les lois de l'État ». L'investissement d'Alexander Khinshtein dans la propagande anti-LGBT ne surprend malheureusement pas : il fut l'un des architectes très actifs du renforcement des mesures de censure, en novembre 2022.

Quelques semaines avant le vote de ces textes législatifs, Khinshtein s'était démené pour cultiver la haine de l'autre, multipliant les interventions. « Aujourd'hui, l'idéologie LGBT est l'arme d'une guerre hybride, et, en menant celle-ci, nous devons protéger nos valeurs traditionnelles », assurait-il alors. « Nous devons protéger notre société et nos enfants », martelait-il avant de présenter des extraits de films et de dessins animés, de Call Me by Your Name (Luca Guadagnino, 2017) à South Park et Peppa Pig.

Ce discours réactionnaire fait partie de la posture adoptée par Vladimir Poutine, son gouvernement et ses soutiens depuis plusieurs années, et renforcée par l'invasion de l'Ukraine. Il s'appuie sur la défense de valeurs dites « traditionnelles » face à des « idées occidentales » présentées comme décadentes. Dans un contexte de militarisation de la société, une telle propagande vient bien entendu servir un projet général de contrôle des populations.

Ironie du sort, toutefois, la protection des enfants brandie par les autorités russes est un prétexte partagé par un autre mouvement de censure, qui s'organise aux États-Unis : des centaines d'ouvrages sont retirés des bibliothèques, notamment scolaires, parce qu'ils mettent en scène des personnages ou des thématiques LGBTQIA+...

Une crainte généralisée

Ce n'est pas la première fois que l'éditeur Popcorn Books a affaire aux autorités russes. Le catalogue de cette maison d'édition comprend en effet plusieurs titres qui évoquent les situations de personnages gays ou lesbiens. On relève ainsi Radio Silence, d'Alice Osman, dont le personnage principal, Frances, est bisexuel, ou la traduction russe de Harvard Square, d'André Aciman, l'auteur du livre Call Me by Your Name, où une relation homosexuelle est au centre du récit.

Parmi les parutions de Popcorn Books se retrouvent aussi des titres traitant de la diversité et du racisme, comme The Hate U Give d'Angie Thomas, Entre chiens et loups de Malorie Blackman ou encore Lettre à ma fille de la poétesse Maya Angelou.

En raison de cette ligne éditoriale, Popcorn Books se trouve particulièrement exposé aux attaques de l'État russe. La maison d'édition prenait d'ailleurs soin d'apposer un « 18+ » sur les couvertures de ses livres, ainsi qu'à côté de son identité sur les réseaux sociaux, comme l'exige la loi russe depuis 2013. Cette année-là, un premier ensemble de textes homophobes interdisait la diffusion d'information sur l'homosexualité aux mineurs, obligeant les éditeurs à censurer certains titres.

En novembre 2022, de nouvelles dispositions sont venues renforcer ces lois homophobes : des amendes plus élevées sont infligées en cas de « propagande des relations sexuelles non traditionnelles », avec des montants allant de 400.000 roubles, soit plus de 6000 €, pour les personnes privées, à 5 millions de roubles, soit près de 80.000 €, pour les organisations. Les ressortissants étrangers jugés coupables, pour leur part, risquent désormais 15 jours de prison et l'expulsion.

Outre leur caractère haineux, ces législations se caractérisent par leur imprécision, qui conduit les éditeurs à s'autocensurer de manière préventive. Comme le rappelle Noel Shaida, chargé de la communication du groupe de défense des droits des personnes LGBT Sphere, auprès de Reuters, « le mot “propagande” n'a jamais été précisé par la loi, ce qui signifie que n'importe qui et n'importe quoi peuvent être qualifiés ainsi ». La Fondation Sphere elle-même en a été victime, dissoute par la justice russe en 2022 après la parution d'un livre classé dans le domaine de la propagande LGBT auprès des mineurs.

