Après "terroriste et extrémiste", l'écrivain russe Boris Akounine "agent de l'étranger"  

L'accusation porte précisément sur des « appels publics à mener des activités terroristes » et la « diffusion publique d'informations délibérément fausses » sur les forces armées russes, selon le tribunal de Basmanny à Moscou. La diffusion de « fausses informations » sur ces dernières peut entraîner une peine allant jusqu'à 15 ans de prison, une sanction déjà appliquée à de nombreux citoyens de son pays. Les autorités reprochent à Boris Akounine son opposition à l'opération militaire en Ukraine.

Né en Géorgie en 1956, Boris Akounine, Grigori Tchkhartichvili de son vrai nom, s'est fait connaître pour sa critique ouverte de la politique russe, en particulier suite à l'annexion de la Crimée en 2014, qui l'a conduit à s'installer à Londres. En février 2022, il a exprimé sur les réseaux sociaux son opposition à la guerre en Ukraine, la qualifiant d'absurde et menée par un dirigeant russe instable.

En 2022, il a lancé le projet Nastoïachtchaïa Rossia (La vraie Russie), soutenu par d'autres personnalités culturelles en exil, pour s'opposer à l'agression russe en Ukraine et soutenir les réfugiés ukrainiens.

Akounine, célèbre pour ses romans policiers situés à l'époque tsariste, comme la série des enquêtes d'Éraste Fandorine et son livre Histoire de l'État russe, avait réagi avec ironie à sa classification en tant que terroriste, une accusation qu'il attribue à des terroristes.

Ses œuvres sont principalement publiées en France par les Presses de la Cité, notamment dans la collection Grands Détectives, et sont également disponibles en format poche chez 10/18 et Points. Les ouvrages ont atteint plus de trente millions de ventes dans le pays de Gogol.

Récemment, la Russie a connu une purge culturelle, ciblant les artistes et intellectuels critiquant l'invasion de l'Ukraine ou ne soutenant pas ouvertement le gouvernement, entraînant marginalisation, licenciements, exil ou emprisonnement. Parallèlement, le gouvernement russe promeut activement des artistes et des œuvres qui soutiennent l'offensive en Ukraine et véhiculent un discours conservateur et nationaliste croissant.

L'auteur était récemment l'invité de Quentin Lafay dans Les Matins du samedi. Il y exprime son soutien à la paix en Ukraine et donne son point de vue sur la culture et l'histoire russes, en mettant en lumière le tournant totalitaire pris par le gouvernement de Poutine, affectant même le secteur de l'édition, ultime bastion de liberté.

Akounine différencie la Russie sous Poutine de la « Vraie Russie », celle de Pouchkine, et critique le régime pour sa propension à bannir livres et auteurs, signe d'une évolution vers un état totalitaire. Il fait part de sa tristesse de voir la littérature russe revenir à une époque répressive semblable à celle vécue par Soljenitsyne, et condamne la stratégie du régime qui le considère comme un terroriste, visant à éliminer l'espace de liberté restant dans la société russe.

