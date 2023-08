L'auteur Dmitri Gloukhovski condamné à 8 ans de prison par contumace

Dmitri Gloukhovski est reconnu coupable d’avoir publié de « fausses informations » sur les réseaux sociaux au sujet de l’armée russe. L’auteur accusait en effet la Russie d’avoir délibérément bombardé des maisons résidentielles, des écoles et des hôpitaux. Et il rendait responsables les forces armées russes de meurtres massifs de civils et de viols d’écolières ukrainiennes mineures d'après le média russe RBC.

Pour la diffusion de ces propos non alignés avec le récit officiel du gouvernement russe, l'écrivain risquait jusqu'à 15 ans de prison. En outre, il est par la même occasion privé du droit « d'exercer des activités liées à l'administration de réseaux électroniques ou d'information et de communication ».

Un acharnement judiciaire et politique

Connu pour sa trilogie dystopique Métro (trad. Denis-E Savine) se déroulant dans un Moscou ravagé par une guerre nucléaire, Dmitri Gloukhosvki a pris position dès 2022 contre l’invasion de l’Ukraine. Ce qui lui vaut, le 7 juin 2022, un mandat d'arrêt lancé par la Russie, qui lui fait courir le risque d'une peine de 15 ans de prison. Il est ensuite inscrit sur la liste des personnes recherchées, selon laquelle il est aujourd'hui considéré comme un « agent étranger » par le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie.

Dès lors, il s’exile en Europe pour échapper aux autorités russes, tout en prenant la parole pour dénoncer la guerre contre l'Ukraine. La même année, il se rend à la Foire de Francfort pour présenter son nouveau livre Nouvelles de la Mère Patrie (trad. Denis-E Savine et Julia Vanidze), publié en 2021 en Russie et en France, qui dresse un portrait de la Russie contemporaine où la corruption est reine.

Lors de cette manifestation, il y évoque plus en détail la situation nationale russe, et souligne que « la réalité devient absurde et grotesque ». En outre, il est particulièrement actif sur X (Twitter), où il critique très régulièrement la politique russe et son président.

« Tant que Vladimir Vladimirovitch Poutine vivra, il transformera la Russie dans un état dans lequel vous et moi n’avons jamais vécu auparavant, un état dans lequel elle n’a peut-être jamais été auparavant : un état de fascisme, de haine envers le monde entier. » - Dmitri Gloukhovski, au micro de la radio libre russe, le 23 avril 2023

Dmitri Gloukhosvki n'a pour le moment pas réagi à l'annonce de ce jugement sur ses réseaux sociaux. Cette annonce intervient trois jours après la (nouvelle) sentence infligée à l'une des figures centrales de la dissidence russe, Alexeï Navalny. Le vendredi 4 août, celui-ci a été reconnu coupable d’extrémisme et condamné cette fois à 19 ans de prison d'après sa porte-parole, Kira Yarmysh.

Crédits photo : Dmitry Glukhovsky par Dmitry Rozhkov (CC BY-SA 3.0)

