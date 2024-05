Lecture et écrans, concentration... Régine Hatchondo entendue au Sénat

Presque un an jour pour jour après son audition par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, Régine Hatchondo s'est cette fois rendue du côté du palais du Luxembourg pour évoquer le secteur du livre. Soit un peu plus de deux heures d'intervention, alors que l'opérateur qu'elle dirige présentera ce 29 mai l'édition 2024 de Partir en Livre, fête annuelle et estivale de la lecture auprès des plus jeunes.

La lecture menacée ?

Présentée sous l'intitulé « La lecture est-elle toujours à la page ? », l'audition menée par les sénateurs de la commission s'est largement inquiétée de la baisse de la pratique de la lecture, en particulier chez les jeunes Français. Informée par l'étude du Centre national du livre parue en avril dernier, l'observation est revenue à plusieurs reprises dans les échanges.

Encourager la pratique de la lecture revient-il à limiter l'usage des écrans ? Si la présidente rappelle qu'il « n'y a pas de corrélation » établie par les études scientifiques, la fréquentation trop importante des appareils et des réseaux sociaux lui apparait comme « un souci ».

Bien évidemment, tout dépend de l'utilisation des écrans. Mais, généralement, c'est la double peine : les enfants qui sont abandonnés 7 à 10h par jour sur les écrans sont précisément souvent ceux qui ne sont pas incités à lire, dont la bibliothèque, s'il y en a une, est plutôt vide à la maison, qui ont aussi un problème de concentration, un problème de sommeil [...]. – Régine Hatchondo, le 29 mai 2024

Dans la foulée de l'action présidentielle pour déterminer « le bon usage des écrans pour nos enfants, à la maison comme en classe », selon les mots d'Emmanuel Macron, le CNL développerait donc cette approche, pour valoriser a contrario la lecture. « Nous sommes en train, au CNL, de réunir toutes les études scientifiques pour se faire une sorte d'annuaire des données scientifiques », sur le sujet, a indiqué la présidente, pour dégager les bienfaits de la lecture pour les apprentissages, face aux écrans.

Par ailleurs, un « ensemble de médecins, pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, neurologues » est consulté, pour rendre compte de l'état de santé des enfants qu'ils soignent. « On n'est pas en train de se dire que l'on va faire un monde sans écrans », a toutefois précisé Régine Hatchondo, qui ne veut pas « condamner la lecture numérique ».

Des aides à l'édition sous conditions

Déjà annoncée l'année dernière par la présidente du CNL, la conditionnalité des aides versées aux éditeurs au respect de certaines clauses contractuelles se fait attendre. Et pour cause : les discussions avec les auteurs, les éditeurs et le Centre sur le sujet ont été suspendues « parce que nous attendions le résultat de la négociation entre les auteurs, les éditeurs et le ministère de la Culture ».

Elles reprendront en septembre prochain, indique Régine Hatchondo. Selon elle, même si le volume des ouvrages aidés par le CNL est minime par rapport à l'ensemble des livres publiés, cette conditionnalité des aides pourrait tirer vers le haut les propositions contractuelles faites aux auteurs en général. « Les règles du CNL donnent souvent le “là” », assure-t-elle en prenant pour exemple le tarif minimum du feuillet, pour une traduction aidée par le CNL. Fixé à 21 €, il sera d'ailleurs bientôt réévalué, après neuf années sans augmentation.

Les discussions autour de la conditionnalité des aides seront sans doute informées par l'étude récente du SNE sur le partage de la valeur du livre, mais aussi par le futur travail demandé par le ministère de la Culture « sur le revenu des auteurs, en prenant en compte toutes leurs charges », a détaillé Régine Hatchondo. Le service du livre et de la lecture de la rue de Valois supervise cette prochaine étude.

Interrogée sur l'opportunité, pour le CNL, de soutenir les primo-romanciers (avant la parution du premier ouvrage), la présidente a souligné que ce financement reviendrait à « se substituer, sans en avoir les compétences, aux éditeurs, qui sont capables de sentir l’auteur en devenir dans un premier ouvrage ». D'après elle, l'argent public est plus désigné à porter un second livre, « souvent le plus difficile ».

Un effet de concentration réel

Auteurs, mais aussi éditeurs et libraires indépendants s'inquiètent de la concentration toujours plus forte du marché du livre. Pour Régine Hatchondo, quelques données suffisent à ouvrir le débat : « Les 12 premières maisons d'édition en France représentent 87 % du marché, les 4 premières maisons d'édition représentent 55 % du marché. Avec ces chiffres-là, on a presque déjà tout dit. »

Elle s'attardera dans son propos sur les risques de « concentration verticale ». CMI, le nouveau propriétaire du groupe Editis, détient en effet 25 % du capital du groupe Fnac Darty, ce qui suscite « une grosse inquiétude chez les indépendants », quand Vivendi, qui contrôle Lagardère et Hachette, a aussi la main sur des titres de presse, le groupe Canal+, des radios et des chaines de télévision.

Mais, « vous dire, aujourd'hui, qu'il y a un effet sur le marché, je ne suis pas en mesure de le faire », admet la présidente du CNL, « car je pense qu'il faut attendre au moins un an, et des études qui soient multifactorielles [...] pour mesurer tous les impacts possibles [...] en prenant en compte les outils de diffusion et de distribution qui sont extrêmement puissants ». Difficile, à ce stade, de déterminer quel acteur pourra — et osera ? – assumer une telle étude.

L'adaptation, la bonne occasion ?

Parmi les autres sujets abordés lors de l'audition, les liens entre le livre et l'audiovisuel, par les adaptations en films ou en séries. Mi-2023, le CNL avait présenté une étude sur le sujet, très enthousiaste sur les effets positifs de la rencontre de l'édition et du cinéma. Un complément à cette étude sera produit, couvrant les années 2022 et 2023, et présenté en janvier 2025.

Le CNL renouvelle dans ce cadre son soutien à la Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) et à ses opérations « Shoot the Book », qui provoquent des rencontres entre des titres et des producteurs dans différents festivals spécialisés. « Nous réfléchissons au fait qu’il pourrait y avoir du sens, dans le cadre du Festival du Livre de Paris, d’avoir peut-être une journée consacrée à un grand pitch international, au cours duquel les éditeurs pourraient présenter des titres aux producteurs », a esquissé Régine Hatchondo, en ajoutant qu'il ne s'agissait que d'une suggestion, encore à l'étude.

Autre sujet brûlant, considéré par les éditeurs comme une entorse fréquente au prix unique du livre et par les auteurs comme une possibilité de revenus accessoires, le livre d'occasion. Sans surprise, et bien qu'elle assure que « même sans être présidente du CNL », sa position serait celle-ci, Régine Hatchondo estime « très sain [...] qu’on réfléchisse à comment la réutilisation commerciale d’un ouvrage peut contribuer à l’équilibre de la chaine du livre ». L'idée d'une taxe sur le livre d'occasion ayant émergé d'un certain Emmanuel Macron, en avril dernier, le contraire eut été étonnant...

L'audition peut être revue à cette adresse.

Photographie : Régine Hatchondo, en juillet 2022 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)